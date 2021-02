Survivor Nisa Bölükbaşı'dan Barış Murat Yağcı'ya evlilik şartı: Benimle evlenmek istiyorsa ensesindeki dövmeyi sildirecek!

"Karşıma gel, yüzüme söyle"

Şimdi biraz Survivor'ın hayatına kattıklarından bahsetmek istiyorum. Yarışma sonrası kazandığın ün seni korkuttu mu? Nelerle karşılaştın? Özgürlüğünde bir kısıtlama hissediyor musun?

Hissediyorum. Ben her zaman her şeyi üstüme alıyorum. Survivor'a gitmeden önce de böyleydi. Benim hakkımda bir şey söylendiğinde hemen modum düşer. Survivor bittikten sonra da hakkımda çok şey yazdılar. Twitter zehir, iğrenç bir yer. Orada çok güzel bir düğme var 'Sustur' diye. O tuşu çok kullandım. Artık istediğinizi yazabilirsiniz, görmüyorum. Susturdum hepinizi. Önceden çok kötü şeyler okudum. Bari gerçek hesaplar yazsa ona da tamam diyeceğim. Ama 5 dakika önce profili oluşturuyorlar sonra bana saydırıyorlar. Ben de 'Karşıma gel. Yüzüme söyle. Bari kiminle konuştuğumu bileyim' diyorum. Belki bir kişi 10 tane fake hesap açıyordur. Başlarda aklım almıyordu. Neden bu insanlar fake hesap açıp tanımadıkları insanların kalbini kırıyorlar diyordum. Kimisi kendi hayatındaki problemleri başkalarına saldırarak unutuyor. Ben de takmamaya başladım. Yardım arıyorlar kendilerince onlar da. Ama yine de arada inciniyorum tabii. Şöyle bir durum da var, ben her şeyi üstüme alınıyorum. Bu Survivor'da da oldu. Şimdi Survivor'a gitsem daha güçlü olurum. Bu süreçte aldığım yorumlar, karşılaştığım durumlar beni daha da güçlendirdi. Oradaki en büyük sıkıntım da insanlardı.