Survivor Nisa Bölükbaşı'dan Barış Murat Yağcı'ya evlilik şartı: Benimle evlenmek istiyorsa ensesindeki dövmeyi sildirecek!
YouTube videolarıyla ve rol aldığı diziyle adından sıkça söz ettiren Nisa Bölükbaşı, Bi' Başka'da İrem Erbaş'ın konuğu oldu. Katıldığı yarışma programından sonra büyük bir kitle edinen Bölükbaşı, oyuncu Barış Murat Yağcı ile çok konuşulan ilişkisinden Cemal Can Canseven ile olan dostluğuna kadar birçok konuda samimi açıklamalarda bulundu. Nisa Bölükbaşı, Bi' Başka YouTube kanalında, sevgilisi Barış Murat Yağcı'ya evlilik için şart koştuğunu dile getirdi. Bölükbaşı, sevgilisinin ensesindeki dövmeyi sildirmesini istediğini söyledi. İşte Survivor 2020 yarışmacılarından Nisa Bölükbaşı ve samimi açıklamaları...
Nisa Bölükbaşı, Bi' Başka YouTube kanalında, sevgilisi Barış Murat Yağcı'ya evlilik için şart koştuğunu dile getirdi. Bölükbaşı, sevgilisinin ensesindeki dövmeyi sildirmesini istediğini söyledi ve ekledi: Twitter'daki bir paylaşımdan öğrendim ki ensesinde eski sevgilisinin adı yazıyormuş. Sonra konuştuk. 'Bütün dövmeler benim eski hayatımın bir parçası, silemem' dedi. O sürekli 'Seninle evleneceğim' diyor ya, ben de 'Benimle evlenmek istiyorsan bu dövme olmayacak. O dövme varsa ben yokum' dedim.
Hem ekran önündesin hem de YouTube kanalına da içerikler üretiyorsun. Nasıl gidiyor?
Yoğun geçiyor. Bazen çok yoruluyorum. Bugünkü röportajı da unuttum, gördüğünüz gibi geç kaldım :) Ama güzel gidiyor. YouTube kanalımda istediğim gibi konuşabiliyorum. Ama dizi için bu geçerli değil. Senaryoyu ezberlemek gerek. Ezber değil ama Türkçe ezber yapmak çok zor. Bazen o kadar farklı kelimeler çıkıyor ki hiçbir şey anlamıyorum. Şiir gibi ezberliyorum. Yönetmen de artık biliyor ben diyaloğumu ezberledikten sonra bir kelimeyi bile değiştiremez. Çünkü tüm metin uçar kafamdan. Ama 5 ay önce bile ezberlediğim senaryo kafamdadır.
"Karşıma gel, yüzüme söyle"
Şimdi biraz Survivor'ın hayatına kattıklarından bahsetmek istiyorum. Yarışma sonrası kazandığın ün seni korkuttu mu? Nelerle karşılaştın? Özgürlüğünde bir kısıtlama hissediyor musun?
Hissediyorum. Ben her zaman her şeyi üstüme alıyorum. Survivor'a gitmeden önce de böyleydi. Benim hakkımda bir şey söylendiğinde hemen modum düşer. Survivor bittikten sonra da hakkımda çok şey yazdılar. Twitter zehir, iğrenç bir yer. Orada çok güzel bir düğme var 'Sustur' diye. O tuşu çok kullandım. Artık istediğinizi yazabilirsiniz, görmüyorum. Susturdum hepinizi. Önceden çok kötü şeyler okudum. Bari gerçek hesaplar yazsa ona da tamam diyeceğim. Ama 5 dakika önce profili oluşturuyorlar sonra bana saydırıyorlar. Ben de 'Karşıma gel. Yüzüme söyle. Bari kiminle konuştuğumu bileyim' diyorum. Belki bir kişi 10 tane fake hesap açıyordur. Başlarda aklım almıyordu. Neden bu insanlar fake hesap açıp tanımadıkları insanların kalbini kırıyorlar diyordum. Kimisi kendi hayatındaki problemleri başkalarına saldırarak unutuyor. Ben de takmamaya başladım. Yardım arıyorlar kendilerince onlar da. Ama yine de arada inciniyorum tabii. Şöyle bir durum da var, ben her şeyi üstüme alınıyorum. Bu Survivor'da da oldu. Şimdi Survivor'a gitsem daha güçlü olurum. Bu süreçte aldığım yorumlar, karşılaştığım durumlar beni daha da güçlendirdi. Oradaki en büyük sıkıntım da insanlardı.
Peki, seni seven büyük bir kitlen de var. Onların ilgisinden memnun musun?
Bilmiyorum. Daha karar veremedim. Tabii insanların seni sevmesi çok güzel bir şey. Ama bir yandan da zor. Onlar için bir şeyler yapmaya onları memnun etmeye çalışıyorsun. Ama mutlu olmuyorlar. Ben de daha ne yapabilirim diye düşünüyorum :)