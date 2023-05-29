Yaşar Alptekin evleniyor işte gizli düğünün tarihi! Görücü usulü tanıştığı müstakbel eşi için "yaklaşık bir senelik sınavdan geçti" demişti
Yaşar Alptekin evleniyor! Görücü usulü tanıştığı müstakbel eşi için "yaklaşık bir senelik sınavdan geçti" demişti... Geçtiğimiz hafta evliliğe ilk adımı atan Yaşar Alptekin'in gizli düğününün tarihine Takvim.com.tr'den Mesrure Merve Arslan ulaştı. Daha önce "Her şeyden önce naif bir kişiliği var. Kendime yetebilen biriyim ama yalnız olmuyor. Eve bir kadın lazım. İki bayram arası sade bir nikâh düşünüyoruz. Benden 2-3 yaş küçük. Ben gençle anlaşamam" diyen Yaşar Alptekin'in düğünü bakın ne zamanmış...
YAŞAR ALPTEKİN EVLENİYOR
Yaşar Alptekin evleniyor. Görücü usulü tanıştığı müstakbel eşi için "yaklaşık bir senelik sınavdan geçti" demişti... İşte Yaşar Alptekin'in gizli düğününün tarihi...
"BEYLER KONUŞURKEN ASLA SÖZE GİRMEDİ"
Görücü usulüyle tanıştığı kız arkadaşında nelerden etkilendiğini tek tek sayan Yaşar Alptekin, şu ifadeleri kullanmıştı:
"Yaklaşık bir senelik sınavdan geçti. Çaktırmadan hep böyle sınava tabi tutarım, hal ve hareketlerine bakarım. Benim için edep çok önemli. Edep imansız, iman edepsiz olmaz. Belki şimdi programı seyrediyordur, imtihana tabi tutulduğunu anlayacak. Akyazı'ya gittik, akrabalarıyla birlikte kısa bir seyahat yaptık. İki hanım arkada, iki bey önde oturuyordu. Biz beyler konuşurken asla konuşmaya girmedi. Yol boyunca iki hanım asla konuşmadı. Başka hanım olsa hemen konuşmaya girer. 'Tamam, bu tam not' dedim. Misafir olduğumuz yerde hemen tatlı, çay getirdi, hemen bir yemek servisi. Bazı insanlar 'Çay getireyim mi?' diye sorar. O direkt getirdi, bu özelliği beni çok etkiledi. Yardım edecek insan direkt yardım eder. Ben söze değil, eyleme bakarım. 'Evet bu' dedim. Bir de güzel ya, maşallah."