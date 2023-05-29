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Haberler Magazin Kıvanç Tatlıtuğ eşi Başak Dizer'le aşka geldi öpücüklere boğdu! "Düşmanlar çatlasın hanımcılık kazansın" O anlar sosyal medyayı salladı

Kıvanç Tatlıtuğ eşi Başak Dizer'le aşka geldi öpücüklere boğdu! "Düşmanlar çatlasın hanımcılık kazansın" O anlar sosyal medyayı salladı

Kıvanç Tatlıtuğ eşi Başak Dizer'le aşka geldi öpücüklere boğdu! O anlar sosyal medyayı salladı ünlü çifte "Düşmanlar çatlasın hanımcılık kazansın" yorumları yapıldı. 8 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi için sandık başına giden Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer oy kullanırken koridorda bulunan kadınların "Allah özene bezene yaratmış" cümleleri sosyal medyada, "Adamın eşi yanında pes" yorumlarına neden olmuştu. Herkes tarafından beğenilen bir eşe sahip olmanın gurur verici olduğunu belirten Başak Dizer, Kıvanç Tatlıtuğ'un öpücükleriyle gündeme bomba gibi düştü.

29.05.2023 13:12 - Son Güncelleme: 29.05.2023 13:12
Kıvanç Tatlıtuğ eşi Başak Dizer’le aşka geldi öpücüklere boğdu! Düşmanlar çatlasın hanımcılık kazansın O anlar sosyal medyayı salladı

"DÜŞMANLAR ÇATLASIN HANIMCILIK KAZANSIN"

Kıvanç Tatlıtuğ eşi Başak Dizer'le aşka geldi öpücüklere boğdu! O anlar sosyal medyayı salladı.

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Kıvanç Tatlıtuğ eşi Başak Dizer’le aşka geldi öpücüklere boğdu! Düşmanlar çatlasın hanımcılık kazansın O anlar sosyal medyayı salladı

2016 yılında evlenen Başak Dizer ile Kıvanç Tatlıtuğ çifti geçtiğimiz yıl Kurt Efe adında bir erkek evlat sahibi oldu.

Kıvanç Tatlıtuğ eşi Başak Dizer’le aşka geldi öpücüklere boğdu! Düşmanlar çatlasın hanımcılık kazansın O anlar sosyal medyayı salladı

Magazin basınında sık sık yer alan Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi Başak Dizer'e olan aşkı sosyal medya gündeminde.

Kıvanç Tatlıtuğ eşi Başak Dizer’le aşka geldi öpücüklere boğdu! Düşmanlar çatlasın hanımcılık kazansın O anlar sosyal medyayı salladı

Başak Dizer, eşi Kıvanç Tatlıtuğ'un öpücükleriyle gündeme bomba gibi düştü.

Kıvanç Tatlıtuğ eşi Başak Dizer’le aşka geldi öpücüklere boğdu! Düşmanlar çatlasın hanımcılık kazansın O anlar sosyal medyayı salladı

Bu fotoğrafı paylaşan Kıvanç Tatlıtuğ'a sosyal medyada, "Düşmanlar çatlasın hanımcılık kazansın" , "Çok güzelsiniz" , "Birçok kişinin kalbi kırık şu an" yorumları yapıldı.

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