Songül Ülkü'yü son haliyle tanımak imkansız! Perihan Abla'nın gamzeli Sevil'iydi... Görenlerin ağzı açık kaldı: "Yıllar hiç acımamış"
Songül Ülkü'yü son haliyle tanımak imkansız! Perihan Abla'nın gamzeli Sevil'iydi... Görenlerin ağzı açık kaldı, "Yıllar hiç acımamış" yorumları havada uçuştu. Bir döneme damga vuran Perihan Abla dizisinde canlandırdığı Sevil karakterine hayat vermişti Songül Ülkü... 1 Ocak 1963 tarihinde dünyaya gelen Songül Ülkü, Perihan Abla'dan sonra 11 sinema filminde rol aldı, ayrıca şarkıcılık yaptı. Ancak sonrasında oyunculuktan elini eteğini çekti. Perihan Abla dizisinde Sevil karakterini canlandıran Songül Ülkü'nün yıllar sonraki hali herkesi şaşkına çevirdi.
29.05.2023 11:19 - Son Güncelleme: 29.05.2023 11:19
"YILLAR HİÇ ACIMAMIŞ"
Songül Ülkü'yü son haliyle tanımak imkansız! Perihan Abla'nın gamzeli Sevil'iydi... Görenlerin ağzı açık kaldı, "Yıllar hiç acımamış" yorumları havada uçuştu.
Songül Ülkü, 1 Ocak 1963 tarihinde dünyaya geldi. İlk olarak Perihan Abla dizisiyle adını duyurdu.Perran Kutman ve Şevket Altuğ'un da başrollerini paylaştığı bu dizide Sevil karakterini canlandırdı.