Vav TV İzle

Survivor’a veda eden Merve Aydın hakkındaki o gerçek ortaya çıktı! Duyan inanamadı Survivor Merve meğer…

Survivor'a veda eden Merve Aydın hakkında o gerçek ortaya çıktı! Duyan inanamadı… Acun Ilıcalı, yayınlanan son bölümde Survivor 2021'de bu hafta elemeye kalan Aleyna Çalışkan, Merve Aydın, Steven ve Berkay arasında sms oylamasında en az oyu alarak elenen yarışmacıyı açıkladı. Survivor'dan bu hafta elenen yarışmacı mavi takımdan Merve Aydın oldu. Yarışmaya veda eden milli basketbolcu Merve Aydın'ın hayatı da hayranları tarafından merak edilip araştırılmaya başlandı. Ünlü ismin yaşını duyanlar ise şaştı kaldı. Bakın Merve Aydın kaç yaşındaymış…

26.05.2021 01:22 - Son Güncelleme: 26.05.2021 01:24
Survivor’a veda eden Merve Aydın hakkındaki o gerçek ortaya çıktı! Duyan inanamadı Survivor Merve meğer…

Milli basketbolcu Merve Aydın, sms oylamasında en az oyu alarak Survivor'a veda eden isim oldu. Aydın'ın vedasının ardından özel hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Survivor’a veda eden Merve Aydın hakkındaki o gerçek ortaya çıktı! Duyan inanamadı Survivor Merve meğer…

Fenomen yarışmacının yaşını duyanlar ise şaştı kaldı. İşte başta Merve Aydın olmak üzere ünlü isimlerin yaşları…

Survivor’a veda eden Merve Aydın hakkındaki o gerçek ortaya çıktı! Duyan inanamadı Survivor Merve meğer…

Sevda Erginci - 3 Ekim 1993

Survivor’a veda eden Merve Aydın hakkındaki o gerçek ortaya çıktı! Duyan inanamadı Survivor Merve meğer…

Serhat Kılıç - 8 Temmuz 1975

Survivor’a veda eden Merve Aydın hakkındaki o gerçek ortaya çıktı! Duyan inanamadı Survivor Merve meğer…

Burcu Biricik - 4 Mayıs 1989