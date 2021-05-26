Survivor’a veda eden Merve Aydın hakkındaki o gerçek ortaya çıktı! Duyan inanamadı Survivor Merve meğer…

Survivor'a veda eden Merve Aydın hakkında o gerçek ortaya çıktı! Duyan inanamadı… Acun Ilıcalı, yayınlanan son bölümde Survivor 2021'de bu hafta elemeye kalan Aleyna Çalışkan, Merve Aydın, Steven ve Berkay arasında sms oylamasında en az oyu alarak elenen yarışmacıyı açıkladı. Survivor'dan bu hafta elenen yarışmacı mavi takımdan Merve Aydın oldu. Yarışmaya veda eden milli basketbolcu Merve Aydın'ın hayatı da hayranları tarafından merak edilip araştırılmaya başlandı. Ünlü ismin yaşını duyanlar ise şaştı kaldı. Bakın Merve Aydın kaç yaşındaymış…

26.05.2021 01:22 - Son Güncelleme: 26.05.2021 01:24 BU GALERİYİ PAYLAŞ





