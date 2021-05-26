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Hekimoğlu’nun Ateş’i Timuçin Esen memleketiyle şaşırttı! Duyan inanamadı ünlü oyuncu bakın aslen nereliymiş…

Hekimoğlu'nun Ateş'i Timuçin Esen memleketiyle şaşırttı! Başrollerini Ebru Özkan, Aytaç Şaşmaz, Kaan Yıldırım gibi ünlü isimlerle paylaştığı Hekimoğlu dizisinde Ateş Hekimoğlu karakterine can veren Timuçin Esen'in özel hayatı hayranları tarafından merak edilip araştırılmaya başlandı. Ünlü oyuncunun hayranları özellikle "Timuçin Esen nereli?" sorusunun yanıtını arattı. İşte Timuçin Esen'in memleketi…

26.05.2021 01:51 - Son Güncelleme: 26.05.2021 01:51
Hekimoğlu’nun Ateş’i Timuçin Esen memleketiyle şaşırttı! Duyan inanamadı ünlü oyuncu bakın aslen nereliymiş…

Hekimoğlu dizisinde Ateş Hekimoğlu karakterine can veren Timuçin Esen, oyunculuğunun yanı sıra özel hayatıyla da dikkat çekiyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Hekimoğlu’nun Ateş’i Timuçin Esen memleketiyle şaşırttı! Duyan inanamadı ünlü oyuncu bakın aslen nereliymiş…

Esen'in hayranları, oyuncunun hayatını merak edip araştırıyor. Timuçin'in memleketini duyanlar ise şaşkınlığını gizleyemiyor. İşte başta Timuçin Esen olmak üzere ünlü isimlerin memleketleri…

Hekimoğlu’nun Ateş’i Timuçin Esen memleketiyle şaşırttı! Duyan inanamadı ünlü oyuncu bakın aslen nereliymiş…

Büşra Develi - İzmit

Hekimoğlu’nun Ateş’i Timuçin Esen memleketiyle şaşırttı! Duyan inanamadı ünlü oyuncu bakın aslen nereliymiş…

Şükrü Özyıldız – İzmir

Hekimoğlu’nun Ateş’i Timuçin Esen memleketiyle şaşırttı! Duyan inanamadı ünlü oyuncu bakın aslen nereliymiş…

Burak Deniz – İzmit