Hekimoğlu’nun Ateş’i Timuçin Esen memleketiyle şaşırttı! Duyan inanamadı ünlü oyuncu bakın aslen nereliymiş…
Hekimoğlu'nun Ateş'i Timuçin Esen memleketiyle şaşırttı! Başrollerini Ebru Özkan, Aytaç Şaşmaz, Kaan Yıldırım gibi ünlü isimlerle paylaştığı Hekimoğlu dizisinde Ateş Hekimoğlu karakterine can veren Timuçin Esen'in özel hayatı hayranları tarafından merak edilip araştırılmaya başlandı. Ünlü oyuncunun hayranları özellikle "Timuçin Esen nereli?" sorusunun yanıtını arattı. İşte Timuçin Esen'in memleketi…
26.05.2021 01:51
- Son Güncelleme: 26.05.2021 01:51