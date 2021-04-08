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Kerem Bürsin'in hatası Hande Erçel'i bile şaşırttı! "Kafelere gidenler salak"

Kerem Bürsin, önceki gün canlı yayında tarihi bir hataya imza attı. Hande Erçel'le birlikte yaptığı yayında Kerem Bürsin, kafelere gidip maske takmayanlara 'Salaksınız' diye seslendi. Sosyal medyada hakkında 'haddini bil' etiketi açılan ünlü oyuncu, yaptığı kabalığı kabul edip 'Bu yanlışım için özür dilerim' açıklaması yaptı. Canlı yayında söylediği bu sözler Hande Erçel'i de şoke etti.

08.04.2021 06:59 - Son Güncelleme: 08.04.2021 06:59
Kerem Bürsin'in hatası Hande Erçel'i bile şaşırttı! Kafelere gidenler salak

Son dönemin en gözde isimlerinden Kerem Bürsin, önceki akşam canlı yayındaki tavrıyla gündemin bir numaralı isimlerinden biri oldu.

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Kerem Bürsin'in hatası Hande Erçel'i bile şaşırttı! Kafelere gidenler salak

Adının sürekli aşk dedikodularına karıştığı Hande Erçel ile Instagram'da canlı yayın yapan ünlü oyuncu, şu çıkışı yaptı:

Kerem Bürsin'in hatası Hande Erçel'i bile şaşırttı! Kafelere gidenler salak

"Mesela bu kafelere gidiyorsunuz ya maskelerinizi de çıkarıyorsunuz. I'm sorry (üzgünüm) ama salaksınız. Ailelerinizi insanları bir düşünün."

Kerem Bürsin'in hatası Hande Erçel'i bile şaşırttı! Kafelere gidenler salak

Bürsin'in canlı yayında partneri Erçel'i de şoke eden bu çirkin üslubu üzerine Twitter'da 'haddinibilkerembürsin' etiketi açıldı.

Kerem Bürsin'in hatası Hande Erçel'i bile şaşırttı! Kafelere gidenler salak

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