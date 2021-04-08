Kerem Bürsin'in hatası Hande Erçel'i bile şaşırttı! "Kafelere gidenler salak"
Kerem Bürsin, önceki gün canlı yayında tarihi bir hataya imza attı. Hande Erçel'le birlikte yaptığı yayında Kerem Bürsin, kafelere gidip maske takmayanlara 'Salaksınız' diye seslendi. Sosyal medyada hakkında 'haddini bil' etiketi açılan ünlü oyuncu, yaptığı kabalığı kabul edip 'Bu yanlışım için özür dilerim' açıklaması yaptı. Canlı yayında söylediği bu sözler Hande Erçel'i de şoke etti.
08.04.2021 06:59
- Son Güncelleme: 08.04.2021 06:59