Seçil Gür’den Serdar Ortaç itirafı! “Serdar’ın hayatını ben yazacağım”

Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, bir süre önce aşk yaşamaya başladığı müzisyen sevgilisi Seçil Gür ile Bebek'te kameralara yansıdı. Koronavirüs salgını sebebiyle 19.00'a kadar açık olan mekandan yasağın başlamasıyla ayrılan ünlü çift, çıkışta basın mensuplarının sorularını cevapladı. Seçil Gür, Serdar Ortaç'a yöneltilen "Hayatınızın film olmasını ister misiniz?" sorusuna verdiği cevapla dikkat çekti. Sevgilisinin değişken bir ruh haline sahip olduğunu belirten Gür, "Ben yazacağım Serdar'ın hayatını" ifadelerini kullandı.

08.04.2021 08:54 - Son Güncelleme: 08.04.2021 08:54 BU GALERİYİ PAYLAŞ





