Seçil Gür’den Serdar Ortaç itirafı! “Serdar’ın hayatını ben yazacağım”
Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, bir süre önce aşk yaşamaya başladığı müzisyen sevgilisi Seçil Gür ile Bebek'te kameralara yansıdı. Koronavirüs salgını sebebiyle 19.00'a kadar açık olan mekandan yasağın başlamasıyla ayrılan ünlü çift, çıkışta basın mensuplarının sorularını cevapladı. Seçil Gür, Serdar Ortaç'a yöneltilen "Hayatınızın film olmasını ister misiniz?" sorusuna verdiği cevapla dikkat çekti. Sevgilisinin değişken bir ruh haline sahip olduğunu belirten Gür, "Ben yazacağım Serdar'ın hayatını" ifadelerini kullandı.
08.04.2021 08:54
- Son Güncelleme: 08.04.2021 08:54
51 yaşındaki Serdar Ortaç ile müzisyen sevgilisi Seçil Gür, geride bıraktığımız akşam Bebek'te bir mekan çıkışı objektiflere yansıdı.
'YAKALANDIK!'
Basın mensuplarıyla ayaküstü sohbet eden çift, samimi açıklamalarda bulundu. Seçil Gür, "Yakalandık! Uyardılar" dedi. Sevgilisinin sözlerine açıklık getiren Ortaç ise "Yakalandık derken biz zaten kahve içmeye geldik, vakit gelince kalktık" dedi.
Geçtiğimiz günlerde bir diziye konuk oyuncu olarak katılan Serdar Ortaç, konuyla ilgili "Finalde bir tane şarkı yapacağım. 'Serdar Ortaç sonunda yazın şarkısını yaptı ve bunalımı bitti, yaşasın' yapacağız" dedi.
'SERDAR'IN HAYATINI BEN YAZACAĞIM'
Seçil Gür ise Serdar Ortaç'a yöneltilen "Hayatınızın film olmasını ister misiniz?" sorusuna "Ben yazacağım Serdar'ın hayatını" cevabını verdi. Gür, "Değişken bir ruh hali var, üç kişi ile yaşıyorum" dedi.
ROMANTİK KUTLAMA!
Seçil Gür, Serdar Ortaç'ın yeni yaşını yaşını isimlerinin baş harflerini karların üzerine yazarak kutlamıştı. Gür, "İstanbul şahit, seni çok seviyorum, iyi ki doğdun" ifadelerini kullanarak birlikte çekilen fotoğraflarını Instagram sayfasında yayınlamıştı.