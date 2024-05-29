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Kadir İnanır yeniden hastaneye kaldırıldı! Sağlık durumu nasıl? 23 yıllık eşi Jülide Kural'dan ilk açıklama

Yeşilçam yıldızı Kadir İnanır, geçtiğimiz mart ayında apar topar hastaneye kaldırılmış beyin damarına pıhtı attığı öğrenilmişti. İnanır, bugün yeniden hastaneye kaldırıldı. Kadir İnanır'ın sağlık durumu hakkında herhangi bir bilgi verilmezken 23 yıllık hayat arkadaşı Jülide Kural, "Doktorlarımızın açıklamaları doğrultusunda gerçek bilgiyi paylaşacağım. Elbette Kadir İnanır'ın sevenlerine saygının gereği olarak" ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 29 Mayıs 2024, 17:55 Güncelleme 29 Mayıs 2024, 17:59
Kadir İnanır yeniden hastaneye kaldırıldı! Sağlık durumu nasıl? 23 yıllık eşi Jülide Kural’dan ilk açıklama 1

Yeşilçam yıldızı Kadir İnanır, geçtiğimiz aylarda Beykoz'daki ikametinde rahatsızlanarak apar topar hastaneye kaldırılmıştı.

Kadir İnanır yeniden hastaneye kaldırıldı! Sağlık durumu nasıl? 23 yıllık eşi Jülide Kural’dan ilk açıklama 2

Beyin damarında pıhtı attığı öğrenilen ve entübe edilen ünlü ismin yoğun bakım servisinde tedavi altına alınmıştı.

Kadir İnanır yeniden hastaneye kaldırıldı! Sağlık durumu nasıl? 23 yıllık eşi Jülide Kural’dan ilk açıklama 3

Ünlü oyuncu tam iyileşti derken sevenlerini üzen bir haber daha geldi.

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