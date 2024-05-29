Kadir İnanır yeniden hastaneye kaldırıldı! Sağlık durumu nasıl? 23 yıllık eşi Jülide Kural'dan ilk açıklama

Yeşilçam yıldızı Kadir İnanır, geçtiğimiz mart ayında apar topar hastaneye kaldırılmış beyin damarına pıhtı attığı öğrenilmişti. İnanır, bugün yeniden hastaneye kaldırıldı. Kadir İnanır'ın sağlık durumu hakkında herhangi bir bilgi verilmezken 23 yıllık hayat arkadaşı Jülide Kural, "Doktorlarımızın açıklamaları doğrultusunda gerçek bilgiyi paylaşacağım. Elbette Kadir İnanır'ın sevenlerine saygının gereği olarak" ifadelerini kullandı. İşte detaylar...