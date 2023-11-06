İlk hamlesi bakın ne oldu! Yasak aşkına imam nikahı kıydığı konuşulan Doğuş suskunluğunu bozdu! 9 yıl önce evlenmişti...

2014 yılında Azerbaycan'ın ünlü sunucusu Hoşkedem Hidayetkızı ile evlenen iki çocuk babası ünlü şarkıcı Doğuş, yasak aşkına imam nikahı kıydığı iddialarıyla magazin gündemine bomba gibi düştü. Sosyal medya yasak aşk iddialarıyla çalkalanırken gözler Doğuş'tan gelecek açıklamaya çevrildi ancak şarkıcı bir süre suskunluğunu korudu. Bir süre açıklama yapmayan Doğuş, tek paylaşımla tüm iddialara son noktayı koydu. İşte Doğuş'un o paylaşımı...