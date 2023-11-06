Sosyal medyada tepkiler çığ gibi! Seren Serengil’in Dilan Polat ile Engin Polat’ın çocuklarıyla ilgili yorumu ortalığı karıştırdı!

Dilan Polat ve Engin Polat'ın aralarında bulunduğu 18 şüpheliden 12'si tutuklandı. Tutuklama kararının ardından iki çocuk annesi Dilan Polat, "Oğlum sana kim bakacak" diye bağırdı. Tutuklananlar güvenlik önlemleri altında cezaevine gönderilirken Seren Serengil, sosyal medyada yaptığı bir yorumla dikkat çekti. Serengil'in Dilan Polat ile Engin Polat'ın çocuklarıyla ilgili yorumuna tepkiler çığ gibi büyüdü. İşte detaylar...