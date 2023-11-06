Sosyal medyada tepkiler çığ gibi! Seren Serengil’in Dilan Polat ile Engin Polat’ın çocuklarıyla ilgili yorumu ortalığı karıştırdı!

Dilan Polat ve Engin Polat'ın aralarında bulunduğu 18 şüpheliden 12'si tutuklandı. Tutuklama kararının ardından iki çocuk annesi Dilan Polat, "Oğlum sana kim bakacak" diye bağırdı. Tutuklananlar güvenlik önlemleri altında cezaevine gönderilirken Seren Serengil, sosyal medyada yaptığı bir yorumla dikkat çekti. Serengil'in Dilan Polat ile Engin Polat'ın çocuklarıyla ilgili yorumuna tepkiler çığ gibi büyüdü. İşte detaylar...
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, haklarında "Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet" suçlarından soruşturma başlatılan Engin ve Dilan Polat çifti, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonla gözaltına alındı.
Operasyon kapsamında toplam 24 şüpheli yakalanırken, 18 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlanarak Anadolu Adliyesine sevk edildi. 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Dün sabah saat 09.00'da adliyeye getirilen 18 şüphelinin saat 10.30'da ifadeleri alınmaya başladı. Şüphelilerin sorguları için 3 Cumhuriyet savcısı görevlendirildi.