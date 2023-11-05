Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin ile İlayda Alişan’dan bir ilk! Sarmaş dolaş pozları ortalığı ateşe verdi! Aşkın ilk paylaşımı geldi

Seda Sayan'ın Sinan Engin ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen oğlu Oğulcan Engin, sürpriz bir şekilde Miray Daner ile ilişkisini sonlandırmış ve ayrılığın ardından gönlünü bir başka oyuncuya kaptırmıştı. Bir süredir aşk yaşayan İlayda Alişan ile Oğulcan Engin'den beklenen hamle sonunda geldi. Ünlü çift, ilk kez birlikte paylaşımda bulundu. Alişan ile Engin'in sarmaş dolaş pozu sosyal medyayı salladı. İşte o kare...
Ezgi Eyüpoğlu ile ayrıldıktan sonra Miray Daner'le aşk yaşamaya başlayan Oğulcan Engin, aradığı mutluluğu bu ilişkide de bulamadı.
Miray Daner ile ilişkisini sürpriz bir şekilde sonlandıran Engin, ayrılığın ardından gönlünü bir başka oyuncu İlayda Alişan'a kaptırdı.
Oğulcan Engin ile İlayda Alişan'ın bir mekanda sarmaş dolaş eğlendikleri bilgisi basına yansırken muhabirlerin kapıda beklediğini öğrenen ikili ayrı ayrı kapılardan çıkarak dikkat çekti.