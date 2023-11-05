Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin ile İlayda Alişan’dan bir ilk! Sarmaş dolaş pozları ortalığı ateşe verdi! Aşkın ilk paylaşımı geldi

Seda Sayan'ın Sinan Engin ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen oğlu Oğulcan Engin, sürpriz bir şekilde Miray Daner ile ilişkisini sonlandırmış ve ayrılığın ardından gönlünü bir başka oyuncuya kaptırmıştı. Bir süredir aşk yaşayan İlayda Alişan ile Oğulcan Engin'den beklenen hamle sonunda geldi. Ünlü çift, ilk kez birlikte paylaşımda bulundu. Alişan ile Engin'in sarmaş dolaş pozu sosyal medyayı salladı. İşte o kare...