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Yasak aşk yaşayıp imam nikahı kıydığı iddia edilen Doğuş’tan eşiyle paylaşım "Hürremim" İhanet iddiları sonrası gelen bu paylaşım...

Bir televizyon programına konuk olan Esra Çömelek adındaki bir kadın, evli ve 2 çocuk babası Doğuş ile bir dönem yasak aşk yaşadıklarını dile getirmişti. Çömelek, Doğuş ile imam nikahı kıydıklarını da sözlerine eklemişti. Magazin gündemine bomba gibi düşen olayın ardından ünlü şarkıcıdan flaş bir paylaşım geldi. Eşi Hoşkeden Hidayetkızı ile dans ettiği bir video paylaşan Doğuş, bu paylaşıma "Hürremim" notunu düştü. İşte haberin detayları...

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Giriş Tarihi 09 Kasım 2023, 11:59 Güncelleme 09 Kasım 2023, 12:08
Yasak aşk yaşayıp imam nikahı kıydığı iddia edilen Doğuş’tan eşiyle paylaşım Hürremim İhanet iddiları sonrası gelen bu paylaşım... 1

9 yıl önce büyük bir aşkla evlenen şarkıcı Doğuş ile Azeri eşi Hoşkedem Hidayetkızı'ndan geçtiğimiz aylarda ayrılık haberi gelmişti.

Yasak aşk yaşayıp imam nikahı kıydığı iddia edilen Doğuş’tan eşiyle paylaşım Hürremim İhanet iddiları sonrası gelen bu paylaşım... 2

Evliliklerinde sıkıntı yaşadıkları söylenen ünlü çift kısa süre sonra tekrar biraraya gelmişti. Gelin görün ki ortaya atılan ihanet iddiası magazin kulislerine bomba gibi düşmüştü.

Yasak aşk yaşayıp imam nikahı kıydığı iddia edilen Doğuş’tan eşiyle paylaşım Hürremim İhanet iddiları sonrası gelen bu paylaşım... 3

Bir programa katılan Esra adındaki kadın Doğuş ile karelerini paylaşarak imam nikahlı eşi olduğunu iddia etti.

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