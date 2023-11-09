Aldatmak’ın Behram'ı Aras Aydın'ın eşi çıka çıka bakın kim çıktı! O da ünlü! Diziden ayrıldı mı öldü mü merak edilen Aras Aydın...

Ercan Kesal, Vahide Perçin, Mustafa Uğurlu, Feyza Sevil Güngör, Asena Girişken, Caner Şahin gibi başarılı isimlerin yer aldığı Aldatmak, yeni bölümleriyle perşemba akşamları, izleyici karşısına çıkıyor. Dizide Aras Aydın'ın canlandırdığı Behram karakteri geçen sezonun ortasından bu yana dizinin seyrini bambaşka bir boyuta taşıdı. Şimdilerde de iyileşip iyileşmeyeceği, diziden ayrıldı mı, öldü mü merak edilen Behram karakterine hayat veren Aras Aydın'ın özel hayatı merak konusu oldu. Önceki gün bir Instagram paylaşımı yapan Aras Aydın'ın eşinin kim olduğu görenleri şaşırttı.
Aras Aydın, Aldatmak dizisinin oyuncu kadrosunda Behram karakterini canlandırıyor.
İyi eğitimli ve köklerine bağlı biri olan Behram Dicleli, ise Oylum'u çok tehlikeli bir durumdan kurtararak hayatına girer. Bu noktadan sonra Oylum için hiçbir şey eskisi gibi olmayacak, Tolga'yla ilişkisi zorlu bir sınavdan geçecektir.
Bir önceki sezon finalinde hastane önünde vurulan bir süredir komada.