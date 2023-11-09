Kariyerinin ikinci baharını yaşayan Gökhan Özen "3 meleğim" dedi annesi ve kızlarını paylaştı! Kızlar kocaman oldu

2000'li yılların altın çocuklarından biriydi Gökhan Özen. Aramazsan Arama, Benim İçin N'apardın, Civciv, Dayanamam gibi şarkılarla hafızalara kazınmış, genç kızlarında sevgilisi olmuş isimlerden biri. Özellikle de Jet-Ski'ye binip ortalardan kaybolması, ortaya çıktığında ise 14 saat köpekbalıklarıyla boğuştuğunu iddia etmesi magazin tarihinin en çok konuşulan ve hala hatırlanan olaylarından biri. Ancak sonrasında Özen ortalardan bir kayboldu, pir kayboldu. Son dönemde adeta kariyerinin ikinci baharını yaşayan ve Türkiye'ye dönüş yapan Özen önceki gün annesi ve kızlarını paylaştı. İşte Özen'in o paylaşımı.