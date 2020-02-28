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"Yasak aşk yaşamıyorum" diyen Ece Erken'e tokat gibi fotoğraf aldatılan eşten geldi!

Ece Erken, Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile yaşadığı yasak aşkla gündemden düşmüyor! Canlı yayında, "Ortada ne gizli ne de yasak bir şey yaşıyorum. İlişkimi çalışma arkadaşlarımdan aileme kadar herkes biliyor. Biz zaten birlikteliğimizi ortada yaşıyoruz." şeklinde açıklama yapan Ece Erken, daha sonra, "9 ay önce boşanmaya karar verdiği için mahkeme açmış bir beyefendiyle görüştüğümü söylemiştim" demişti. Ece Erken'in yasak aşk yaşadığı Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eşi Benan Mahmutyazıcıoğlu sessizliğini bozdu. Aldatılan eşten Ece Erken'e tokat gibi yanıt geldi. Erken ise canlı yayındaki "Biz programda ahlak dağıtmıyoruz. Namus bekçiliği yapmıyoruz. Geçmişte hatalarım oldu. Ama bu aşk ve aşkın cezası olduğuna inanmıyorum." sözleri ile pes dedirtti.

28.02.2020 16:31 - Son Güncelleme: 28.02.2020 16:33 BU GALERİYİ PAYLAŞ





