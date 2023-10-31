Yasak aşk skandalında yeni gelişme! Esin Çepni canlı yayında gözyaşlarına boğulunca Tuğba Ekinci’den tepki gördü! Bilal Hancı ilk kez konuştu

YouTube'da yayın yapan Kafalar grubu üyesi Bilal Hancı, eşi Esin Çepni'yi aldattı. Eşinin ihanetiyle sarsılan Çepni, yasak aşkı sosyal medya hesabında ifşa etti. İhanet anı sosyal medyanın gündemine bomba gibi düşerken Çepni, bugün katıldığı bir programda başından geçenleri anlattı. Canlı yayın sırasında gözyaşlarına boğulan Çepni, Tuğba Ekinci'nin tepkisini çekti. Öte yandan Bilal Hancı da sessizliğini bozarak ihanet görüntüleri hakkında konuştu. İşte detaylar...
Sık sık ayrılık haberleriyle gündeme gelen Bilal Hancı ve eşi Esin Çepni aralarındaki sorunları aşarak evliliklerine ikinci şansı verdiklerini duyurmuştu.
Ancak Bilal Hancı ve Esin Çepni cephesinde önceki gün flaş bir gelişme yaşandı. Evliliklerine bir şans daha veren çiftten ihanet haberi geldi.
YASAK AŞKI İFŞA ETTİ
Bilal Hancı'nın gece kulübünde bir kadınla öpüşürken çekilen görüntüleri eşine gönderildi. Eşinin ihanetiyle sarsılan Çepni, o anları sosyal medya hesabında ifşa etti.