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Birsu oldu bir içim su! Alemin Kıralı'nın Oben'i Birsu Demir değişimine değişim katkı son haliyle sosyal medyayı salladı

Alemin Kıralı'nda canlandırdığı Oben karakteriyle hafızalara kazınan Birsu Demir, son haliyle sık sık adından söz ettirmişti. Kimi takipçileri tarafından Dua Lipa'ya kimisi tarafından ise Neslihan Atagül'e benzetilen Birsu Demir, son paylaşımıyla bir kez daha gündeme geldi. İmaj tazeleyen Birsu Demir, güzelliğiyle bir kez daha adından söz ettirmeyi başardı.

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Giriş Tarihi 31 Ekim 2023, 14:08 Güncelleme 31 Ekim 2023, 14:09
Birsu oldu bir içim su! Alemin Kıralı’nın Oben’i Birsu Demir değişimine değişim katkı son haliyle sosyal medyayı salladı 1

Alemin Kıralı dizisinde hayat verdiği 'Oben' karakteriyle büyük beğeni toplayan Birsu Demir şimdilerde değişimiyle çok konuşuluyor.

Birsu oldu bir içim su! Alemin Kıralı’nın Oben’i Birsu Demir değişimine değişim katkı son haliyle sosyal medyayı salladı 2

2011-2013 yılları arasında ATV'de yayınlanan Alemin Kralı dizisinde; Oya Başar, Şafak Sezer, Evrim Akın, Metin Yıldız ve Zeynep Gülmez yer aldı.

Birsu oldu bir içim su! Alemin Kıralı’nın Oben’i Birsu Demir değişimine değişim katkı son haliyle sosyal medyayı salladı 3

Dizi Şafak Sezer'in hayat verdiği Aslan Kral'ın yaşadıklarını konu edinirken, komik sahneleri ile dikkatleri üzerine çekti. Dizide Oben karakterine hayat veren Birsu Demir ise Aslan'ın istediklerini yapan sert bir kızı canlandırıyordu.

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