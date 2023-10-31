Birsu oldu bir içim su! Alemin Kıralı'nın Oben'i Birsu Demir değişimine değişim katkı son haliyle sosyal medyayı salladı

Alemin Kıralı'nda canlandırdığı Oben karakteriyle hafızalara kazınan Birsu Demir, son haliyle sık sık adından söz ettirmişti. Kimi takipçileri tarafından Dua Lipa'ya kimisi tarafından ise Neslihan Atagül'e benzetilen Birsu Demir, son paylaşımıyla bir kez daha gündeme geldi. İmaj tazeleyen Birsu Demir, güzelliğiyle bir kez daha adından söz ettirmeyi başardı.