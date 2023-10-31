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Fettah Can soykırımcı İsrail’e lanet yağdırdı! “Her gün durmadan katil İsrail yazmalı! O.Ç Netanyahu da...”

Kana doymayan katil İsrail, Gazze'deki sivilleri günlerdir bombalayarak büyük bir insanlık kıyımına imza atıyor. Gazze'yi abluka altına alan soykırımcı İsrail'e dünyanın dört bir yanında lanet yağdı. Sanat camiası da gözünü kan bürümüş katil İsrail'e "DUR" dedi. Son olarak Fettah Can sosyal medya hesabında bir paylaşımda bulundu ve "Her gün durmadan katil İsrail yazmalı" ifadelerini kullandı. İşte Fettah Can'ın o paylaşımı...

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Giriş Tarihi 31 Ekim 2023, 12:26 Güncelleme 31 Ekim 2023, 12:26
Fettah Can soykırımcı İsrail’e lanet yağdırdı! “Her gün durmadan katil İsrail yazmalı! O.Ç Netanyahu da...” 1

Gazze'yi abluka altına alan soykırımcı İsrail'e dünyanın dört bir yanında lanet yağdı. Sanat camiası da gözünü kan bürümüş katil İsrail'e "DUR" dedi.

Fettah Can soykırımcı İsrail’e lanet yağdırdı! “Her gün durmadan katil İsrail yazmalı! O.Ç Netanyahu da...” 2

Tüm dünyanın gözü önünde savaş suçu işleyen İsrail'e tepkiler devam ederken Fettah Can'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Fettah Can soykırımcı İsrail’e lanet yağdırdı! “Her gün durmadan katil İsrail yazmalı! O.Ç Netanyahu da...” 3

İsrail'in masumları öldürmesine daha fazla dayanamayan Can, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

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