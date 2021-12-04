Şarkılar Bizi Söyler’in konuğu Fettah Can’ın eşi bakın hangi şarkıcı çıktı! Duyan şaştı kaldı meğer kendisinden de ünlüymüş...
Şarkılar Bizi Söyler'in konuğu Fettah Can'ın eşi bakın hangi şarkıcı çıktı! Ünlü şarkıcı Fettah Can, sunuculuğunu Hakan Altun, Sibel Can ve Hüsnü Şenlendirici'nin üstlendiği Şarkılar Bizi Söyler adlı eğlence programına konuk olmasının ardından gündeme geldi. Çok sayıda internet kullanıcısı, Fettah Can'ın hayatını merak edip araştırmaya başladı. Ünlü şarkıcının özellikle aşk hayatı merak konusu oldu. İnternette en çok "Fettah Can evli mi?", Fettah Can'ın eşi kim?" sorularının yanıtı aratıldı. Fettah Can'ın 2014 yılında nikah masasına oturduğu şarkıcı eşinin kim olduğunu öğrenenler ise şaşkınlığını gizleyemedi. İşte Fettah Can'ın kendisi gibi şarkıcı olan güzeller güzeli eşi...
04.12.2021 22:23
- Son Güncelleme: 04.12.2021 22:23
Ünlü şarkıcı Fettah Can, sunuculuğunu Hakan Altun, Sibel Can ve Hüsnü Şenlendirici'nin üstlendiği Şarkılar Bizi Söyler adlı eğlence programına konuk oldu.
Güçlü sesi ve yorumuyla izleyenlere keyifli bir akşam yaşatan Fettah Can'ın özel hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı.
Ünlü şarkıcının özellikle aşk hayatı merak konusu oldu. İnternette en çok "Fettah Can evli mi?", Fettah Can'ın eşi kim?" sorularının yanıtı aratıldı.
Fettah Can'ın 2014 yılında nikah masasına oturduğu şarkıcı eşinin kim olduğunu öğrenenler ise şaşkınlığını gizleyemedi.