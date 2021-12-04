Güldür Güldür'ün Mehtap'ı Meltem Yılmazkaya sosyal medyayı salladı! Hem vücudunu sardığı kırmızı tülle hem derin dekoltesiyle...
Güldür Güldür'ün Mehtap'ı Meltem Yılmazkaya sosyal medyayı salladı! Güldür Güldür Show adlı eğlence programında Mehtap karakterini canlandıran Meltem Yılmazkaya, başarılı oyunculuk performansının yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık adından söz ettirmişti. Son dönemlerde sosyal medya paylaşımlarına hız veren ünlü oyuncu, Instagram'da art arda yayınladığı karelerle gündem oldu. Yılmazkaya, önce kırmızı tülle vücudunu sarığı bir pozu ardından ise derin dekolteli siyah üstüyle çektirdiği fotoğrafı sosyal medya hesabında yayınladı. Ünlü oyuncunun paylaşımları, kısa süre içinde binlerce beğeni aldı. İşte Meltem Yılmazkaya'nın sosyal medyayı sallayan o pozları...
04.12.2021 20:22
- Son Güncelleme: 04.12.2021 21:18
Güldür Güldür Show adlı eğlence programında Mehtap karakteriyle izleyici karşısına çıkan ve oyunculuk performansıyla beğeni toplayan Meltem Yılmazkaya, bu kez sosyal medya paylaşımıyla adından söz ettirdi.