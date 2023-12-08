47’lik Nurgül Yeşilçay bacak dekoltesinde sınır tanımadı! İlk yorum sevgilisinden! Derin yırtmacıyla sosyal medyaya damga vurdu

Son olarak Veda Mektubu dizisinde 'Alanur Yıldız' karakterini canlandıran Nurgül Yeşilçay, sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık magazin manşetlerinde yer aldı. Gençlik fotoğrafını yayınlayıp tüm dikkatleri üzerine toplayan Yeşilçay, daha sonra derin yırtmaçlı elbisesi ile salına salına yürüdüğü anları paylaştı. Art arda paylaşımlarda bulunan Yeşilçay, kısa sürede gündem olurken yırtmaçlı pozuna ilk yorum sevgilisi Necati Kocabay'dan geldi. İşte o paylaşımlar...