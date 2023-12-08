47’lik Nurgül Yeşilçay bacak dekoltesinde sınır tanımadı! İlk yorum sevgilisinden! Derin yırtmacıyla sosyal medyaya damga vurdu

Son olarak Veda Mektubu dizisinde 'Alanur Yıldız' karakterini canlandıran Nurgül Yeşilçay, sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık magazin manşetlerinde yer aldı. Gençlik fotoğrafını yayınlayıp tüm dikkatleri üzerine toplayan Yeşilçay, daha sonra derin yırtmaçlı elbisesi ile salına salına yürüdüğü anları paylaştı. Art arda paylaşımlarda bulunan Yeşilçay, kısa sürede gündem olurken yırtmaçlı pozuna ilk yorum sevgilisi Necati Kocabay'dan geldi. İşte o paylaşımlar...
Asmalı Konak dizisi ile hafızalara kazınan ve son olarak Veda Mektubu'nda yer alan Nurgül Yeşilçay, son dönemlerde sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettirdi.
Sosyal medyayı aktif kullanan oyuncu, Instagram'da eski tarihli fotoğrafların yayınlandığı perşembe gününü es geçmedi ve nostalji bir paylaşımda bulundu.
Gençlik fotoğrafını paylaşan Yeşilçay o karesine; "Bir 20-25 yılı vardır" notunu düştü.