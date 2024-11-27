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Meğer yüzüne senelerce bunu yapmış! Ariana Grande'nin tartışmalı güzellik sırları

2 Grammy ödülü sahibi Amerikalı şarkıcı Ariana Grande başarılı müzik kariyeri ile dikkat çekiyor. Ünlü ismin şarkıları kadar sahne şovları, kostümleri ve makyajı da çok konuşuluyor. Hayranları Ariana'nın güzellik sırlarını merak ediyor ve araştırıyor. İşte ünlü şarkıcının güzellik ipuçları...

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Giriş Tarihi :27 Kasım 2024 , 14:10 Güncelleme Tarihi :27 Kasım 2024 , 14:10
Meğer yüzüne senelerce bunu yapmış! Ariana Grande’nin tartışmalı güzellik sırları

Ödüllü şarkıcı Ariana Grande, güzellik rutini ve içsel değişimi hakkında yaptığı samimi açıklamalarıyla dikkat çekiyor. Ünlü isim makyajla olan ilişkisinin yıllar içinde nasıl dönüştüğünü ve güzellik anlayışının nasıl evrildiğini dile getiriyor. Peki Ariana'nın senelerce yüzüne yaptırdığı ve pişman olduğu işlem ne? İşte ünlü şarkıcının güzellik tüyoları...

Meğer yüzüne senelerce bunu yapmış! Ariana Grande’nin tartışmalı güzellik sırları

Makyajı gizlenmek için yapıyordu

Piyasaya ilk adım attığı zamanlarda makyajı kendini saklamak için bir araç olarak kullandığını belirten Ariana, zamanla bunun değiştiğini söylüyor. "Yıllar geçtikçe, daha kalın eyeliner ve daha yoğun makyajla kendimi gizlemeye başladım. Ancak artık bu tarzı benimsemiyorum. Yaş aldıkça güzelliğin amacının kendini ifade etmek olduğunu anladım" diyor.

Meğer yüzüne senelerce bunu yapmış! Ariana Grande’nin tartışmalı güzellik sırları

Bakış açısı zamanla değişti

Güzellik anlayışında önemli bir dönüşüm yaşayan Grande, artık makyajı daha çok kendini dışa vurma aracı olarak kullanıyor. "Herkesin güzellikle kurduğu ilişki çok kişisel. Kimi ise sadece en iyi şekilde hissetmek ve görünmek istiyor" diyor.

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