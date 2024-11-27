Meğer yüzüne senelerce bunu yapmış! Ariana Grande’nin tartışmalı güzellik sırları

Ödüllü şarkıcı Ariana Grande, güzellik rutini ve içsel değişimi hakkında yaptığı samimi açıklamalarıyla dikkat çekiyor. Ünlü isim makyajla olan ilişkisinin yıllar içinde nasıl dönüştüğünü ve güzellik anlayışının nasıl evrildiğini dile getiriyor. Peki Ariana'nın senelerce yüzüne yaptırdığı ve pişman olduğu işlem ne? İşte ünlü şarkıcının güzellik tüyoları...

Makyajı gizlenmek için yapıyordu Piyasaya ilk adım attığı zamanlarda makyajı kendini saklamak için bir araç olarak kullandığını belirten Ariana, zamanla bunun değiştiğini söylüyor. "Yıllar geçtikçe, daha kalın eyeliner ve daha yoğun makyajla kendimi gizlemeye başladım. Ancak artık bu tarzı benimsemiyorum. Yaş aldıkça güzelliğin amacının kendini ifade etmek olduğunu anladım" diyor.