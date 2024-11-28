7 yıllık evliliklerinin para için bittiği konuşulmuştu! Ebru Şallı Uğur Akkuş’tan nafaka alacak mı?

5 yıldır evli olduğu Şallı'dan neden ayrıldığını ise şu sözlerle açıklamıştı: "Boşanma davası açmamın ve boşanma isteğimin tek sebebi artık 'mutsuz olmamdır'. Bu ilişkiyi aşk ve sevgi evliliği zannetmiştim ama meğer her şey para ve maddiyatmış! Bunu çok geç ve zor anladım. Artık mutlu ve huzurlu bir hayat yaşamaya karar verdiğim için boşanmaya karar verdim."