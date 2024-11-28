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7 yıllık evliliklerinin para için bittiği konuşulmuştu! Ebru Şallı Uğur Akkuş'tan nafaka alacak mı?

Ebru Şallı ve Uğur Akkuş, 7 yıllık birlikteliklerini sonlandırma kararı aldı. Uğur Akkuş, ayrılık kararını sosyal medyada "Meğer her şey para ve maddiyatmış!" sözleriyle duyurdu. Çok konuşulan bu açıklama sonrası Ebru Şallı, nafaka konusunda açıklamada bulundu.

Doğan Savaş takvim.com.tr Doğan Savaş
Giriş Tarihi :28 Kasım 2024 , 07:02 Güncelleme Tarihi :28 Kasım 2024 , 07:47
7 yıllık evliliklerinin para için bittiği konuşulmuştu! Ebru Şallı Uğur Akkuş’tan nafaka alacak mı?

Uğur Akkuş, 8 Kasım tarihinde sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla, Ebru Şallı'dan boşanma davası açtığını duyurmuştu.

7 yıllık evliliklerinin para için bittiği konuşulmuştu! Ebru Şallı Uğur Akkuş’tan nafaka alacak mı?

5 yıldır evli olduğu Şallı'dan neden ayrıldığını ise şu sözlerle açıklamıştı: "Boşanma davası açmamın ve boşanma isteğimin tek sebebi artık 'mutsuz olmamdır'. Bu ilişkiyi aşk ve sevgi evliliği zannetmiştim ama meğer her şey para ve maddiyatmış! Bunu çok geç ve zor anladım. Artık mutlu ve huzurlu bir hayat yaşamaya karar verdiğim için boşanmaya karar verdim."

7 yıllık evliliklerinin para için bittiği konuşulmuştu! Ebru Şallı Uğur Akkuş’tan nafaka alacak mı?

ADINI DUYMAK İSTEMİYOR!
Uğur Akkuş'un boşanma açıklamasının ardından Ebru Şallı bir davette görüntülendi.

7 yıllık evliliklerinin para için bittiği konuşulmuştu! Ebru Şallı Uğur Akkuş’tan nafaka alacak mı?

Davette sorulara kısa kısa yanıt vermeye çalışan Şallı'ya nafaka sorusu da soruldu.

7 yıllık evliliklerinin para için bittiği konuşulmuştu! Ebru Şallı Uğur Akkuş’tan nafaka alacak mı?

EBRU ŞALLI NAFAKA ALACAK MI?

Şallı nafaka talep etmediğini söylerken eşinin de ondan nafaka talep etmediğini anlaşarak ayrıldıklarını söyledi.

7 yıllık evliliklerinin para için bittiği konuşulmuştu! Ebru Şallı Uğur Akkuş’tan nafaka alacak mı?

"Aramızda herhangi bir kavga gürültü yok" diyen Şallı, ortak mal varlığı konusunda ise "Beraber ortak bir alımımız yok" demişti.

7 yıllık evliliklerinin para için bittiği konuşulmuştu! Ebru Şallı Uğur Akkuş’tan nafaka alacak mı?

EBRU ŞALLI-UĞUR AKKUŞ

7 yıllık evliliklerinin para için bittiği konuşulmuştu! Ebru Şallı Uğur Akkuş’tan nafaka alacak mı?

EBRU ŞALLI-UĞUR AKKUŞ

7 yıllık evliliklerinin para için bittiği konuşulmuştu! Ebru Şallı Uğur Akkuş’tan nafaka alacak mı?

EBRU ŞALLI-UĞUR AKKUŞ

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