'Yarışmadan çekilecek' dendi! Masterchef Büşra'dan acı haber! Gözyaşları sel oldu! Acun Ilıcalı yalnız bırakmadı! Özel jetiyle...
Masterchef Büşra'dan acı haber geldi.
23.10.2022 15:51 - Son Güncelleme: 23.10.2022 15:52
Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Masterchef'te yer alan Büşra Zambak birçok kişinin sevdiği yarışmacılar arasında yer alıyordu. Genç yarışmacı kendisine gelen son dakika haberiyle adeta yıkıldı. Acun Medya ekipleri tarafından kendisine ulştırılan haber sonrası Zambak göz yaşlarını tutamadı. Acun Ilıcalı ise yalnız bırakmadı. İşte detaylar...
. Büşra Zambak'ın sevenleri ise bu haberin ardından Büşra Zambak'a "Geçmiş olsun" dileklerini iletti!
Acun Ilıcalı'nın yarışmacı Büşra için özel jet tutturduğu ve durumu en hafif şekilde atlatması için yardım ettiği belirtildi.