'Yarışmadan çekilecek' dendi! Masterchef Büşra'dan acı haber! Gözyaşları sel oldu! Acun Ilıcalı yalnız bırakmadı! Özel jetiyle...

Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Masterchef'te yer alan Büşra Zambak birçok kişinin sevdiği yarışmacılar arasında yer alıyordu. Genç yarışmacı kendisine gelen son dakika haberiyle adeta yıkıldı. Acun Medya ekipleri tarafından kendisine ulştırılan haber sonrası Zambak göz yaşlarını tutamadı. Acun Ilıcalı ise yalnız bırakmadı. İşte detaylar...