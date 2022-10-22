Zaten aşklar hep yalan dolan! Wanda Nara yeni sevgilisiyle el ele! Galatasaraylı Icardi Kim Kardashian'la derken görüntü bomba
Mauro Icardi ve Wanda Nara cephesinde sular durulmuyor... Galatasaraylı Mauro Icardi'ye ihanet etmişti şimdi dudak dudağa görüntüleriyle gündeme gelen Wanda Nara'nın yeni sevgilisinin L-Gante olduğu iddia edilmişti. Arjantin basınında yer alan haberlere göre de Icardi özür dilemek için Nara'nın ayağına kadar gitti ancak güvenlik engelini geçemedi. Bir yanda tüm bunlar yaşanırken Wanda Nara yeni aşkıyla ilk kez el ele görüntülendi.
22.10.2022 16:54 - Son Güncelleme: 22.10.2022 16:54
Mauro Icardi ile ayrılık kararı alan Wanda Nara, Arjantinli rapçi L-Gante el ele şarkıcının The Last Romantic şarkısının tanıtım gecesine katıldı.
YENİ AŞKI KIM KARDASHIAN MI?
Galatasaray, bu sezon transfer döneminde Fransa devi PSG'den golcü futbolcu Mauro Icardi'yi kadrosuna kattı. Sarı-kırmızlı ekip ile çıktığı maçlarda henüz gol ile tanışamadı. Yakın zamanda eşi ve aynı zamanda menajeri olan Wanda Nara ile ayrıldığını açıklamıştı. Bu olay hem futbol camiasını hem de magazin camiasını günlerce meşgul etti. Haftalardır gündemde olan golcü futbolcunun ayrılıktan sonraki yeni aşkı ortaya çıktı.