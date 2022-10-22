Zaten aşklar hep yalan dolan! Wanda Nara yeni sevgilisiyle el ele! Galatasaraylı Icardi Kim Kardashian’la derken görüntü bomba

YENİ AŞKI KIM KARDASHIAN MI?

Galatasaray, bu sezon transfer döneminde Fransa devi PSG'den golcü futbolcu Mauro Icardi'yi kadrosuna kattı. Sarı-kırmızlı ekip ile çıktığı maçlarda henüz gol ile tanışamadı. Yakın zamanda eşi ve aynı zamanda menajeri olan Wanda Nara ile ayrıldığını açıklamıştı. Bu olay hem futbol camiasını hem de magazin camiasını günlerce meşgul etti. Haftalardır gündemde olan golcü futbolcunun ayrılıktan sonraki yeni aşkı ortaya çıktı.