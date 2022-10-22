Vav TV İzle
Haberler Magazin Sibel Can'ın konuğu İzel meğer hiç göründüğü gibi değilmiş! İzel'in kaç yaşında olduğunu merak edenler görünce şoke oldu

Sibel Can'ın konuğu İzel meğer hiç göründüğü gibi değilmiş! İzel'in kaç yaşında olduğunu merak edenler görünce şoke oldu

90'lı yıllara damgasını vuran İzel, Çelik, Ercan üçlüsü yıllar sonra bir araya gelmişti. İzel, Çelik, Ercan şimdi de sunuculuğunu Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici'nin üstlendiği Şarkılar Bizi Söyler programına konuk oldu. Özellikle İzel'in hayatı merak konusu oldu. Ünlü şarkıcının özellikle yaşı merak edilerek "İzel kaç yaşında?" sorusunun yanıtını aratıldı. İzel'in yaşını duyanlar 'Göründüğü gibi değilmiş' derken şarkıcının Sibel Can ile arasındaki fark dikkat çekti. Bakın İzel kaç yaşındaymış...

22.10.2022 16:21 - Son Güncelleme: 22.10.2022 16:21
Sibel Can’ın konuğu İzel meğer hiç göründüğü gibi değilmiş! İzel’in kaç yaşında olduğunu merak edenler görünce şoke oldu

Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden biri olan İzel Çeliköz, Şarkılar Bizi Söyler programına konuk olmasının ardından gündeme geldi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Sibel Can’ın konuğu İzel meğer hiç göründüğü gibi değilmiş! İzel’in kaç yaşında olduğunu merak edenler görünce şoke oldu

Bir dönem Çelik ve Ercan Saatçi ile kurduğu grupla fırtınalar estiren ve son yıllarda sakin bir yaşam tercih eden İzel'in hayatı merak konusu oldu.

Sibel Can’ın konuğu İzel meğer hiç göründüğü gibi değilmiş! İzel’in kaç yaşında olduğunu merak edenler görünce şoke oldu

Müzik dünyasına 1987 yılında Maksim Gazinosu'nda solistlerin arkasında kemençe çalarak adım atan şarkıcının özellikle yaşı merak edilerek "İzel kaç yaşında?" sorusunun yanıtını aratıldı.

Sibel Can’ın konuğu İzel meğer hiç göründüğü gibi değilmiş! İzel’in kaç yaşında olduğunu merak edenler görünce şoke oldu

İzel'in yaşını duyanlar 'Göründüğü gibi değilmiş' derken şarkıcının Sibel Can ile arasındaki fark dikkat çekti.

Sibel Can’ın konuğu İzel meğer hiç göründüğü gibi değilmiş! İzel’in kaç yaşında olduğunu merak edenler görünce şoke oldu

İşte başta İzel olmak üzere ünlü isimlerin yaşları...

SON DAKİKA