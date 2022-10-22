Sibel Can'ın konuğu İzel meğer hiç göründüğü gibi değilmiş! İzel'in kaç yaşında olduğunu merak edenler görünce şoke oldu
90'lı yıllara damgasını vuran İzel, Çelik, Ercan üçlüsü yıllar sonra bir araya gelmişti. İzel, Çelik, Ercan şimdi de sunuculuğunu Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici'nin üstlendiği Şarkılar Bizi Söyler programına konuk oldu. Özellikle İzel'in hayatı merak konusu oldu. Ünlü şarkıcının özellikle yaşı merak edilerek "İzel kaç yaşında?" sorusunun yanıtını aratıldı. İzel'in yaşını duyanlar 'Göründüğü gibi değilmiş' derken şarkıcının Sibel Can ile arasındaki fark dikkat çekti. Bakın İzel kaç yaşındaymış...
22.10.2022 16:21 - Son Güncelleme: 22.10.2022 16:21
İzel'in yaşını duyanlar 'Göründüğü gibi değilmiş' derken şarkıcının Sibel Can ile arasındaki fark dikkat çekti.