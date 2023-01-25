Kısmetse Olur'da kan gövdeyi götürdü! Yarışmacılar saç saça baş başa kavga etti! Diskalifiye şoku! Su fırlatanlar, bağırıp çağıranlar neler neler...

Youtube'de yayınlanan Kısmetse Olur Aşkın Gücü programında bugün kızlar ve erkekler arasında gerginlik had savhaya çıktı. Erol ve Yeliz arasında aşk bitti. Eski sevgililer birbirlerine girerken bir yandan da Tuğçe ve Ayşegül arasında tansiyon yükseldi. Ayşegül bir anda Tuğçe'nin üzerine doğru koşmaya başladı. O anlarda araya girmeye çalışan Yaren de Ayşegül'den nasibini aldı. Gözü dönen Ayşegül yanlışlıkla Yaren'in saçını çekti. İşte şoke eden olayın detayları...