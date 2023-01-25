Kısmetse Olur'da kan gövdeyi götürdü! Yarışmacılar saç saça baş başa kavga etti! Diskalifiye şoku! Su fırlatanlar, bağırıp çağıranlar neler neler...
Kısmetse Olur Aşkın Gücü programı her bölümüyle sosyal medyayı sallamaya devam ediyor. Kavga ve gürültünün eksik olmadığı program sıklıkla tepki alırken, bir yandan da en çok izlenen programlar arasında yer alıyor. Bugünkü bölümde yaşananlar ise yine magazin gündemine bomba gibi düştü. Peki neler oldu? Gelin hep birlikte bakalım.
25.01.2023 10:35 - Son Güncelleme: 25.01.2023 10:35
Youtube'de yayınlanan Kısmetse Olur Aşkın Gücü programında bugün kızlar ve erkekler arasında gerginlik had savhaya çıktı. Erol ve Yeliz arasında aşk bitti. Eski sevgililer birbirlerine girerken bir yandan da Tuğçe ve Ayşegül arasında tansiyon yükseldi. Ayşegül bir anda Tuğçe'nin üzerine doğru koşmaya başladı. O anlarda araya girmeye çalışan Yaren de Ayşegül'den nasibini aldı. Gözü dönen Ayşegül yanlışlıkla Yaren'in saçını çekti. İşte şoke eden olayın detayları...