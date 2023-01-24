3 çocuk annesi Bergüzar Korel evini çekip paylaştı! İbrahim Tatlıses detayı dikkat çekti! Halit Ergenç ile 14 yılı deviren Bergüzar...
Binbir Gece dizisinde birlikte rol aldığı Halit Ergenç ile 2009'da dünyaevine giren Bergüzar Korel, 2010 yılında Ali adını verdiği oğlunu kucağına alarak ilk kez annelik duygusunu tattı. 2020'de Han'ı, 2021'de ise kızı Leyla'yı kucağına alan Bergüzar Korel, sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettirdi. Sosyal medyayı aktif kullanan Korel, Instagram'da yaptığı dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Evini çekip yayınlayan Bergüzar Korel'in paylaşımındaki İbrahim Tatlıses detayı dikkat çekti. İşte Bergüzar Korel'in o paylaşımı...
24.01.2023 18:29 - Son Güncelleme: 24.01.2023 18:56
Ünlü oyuncu Bergüzar Korel, 2009 yılında Binbir Gece dizisinde birlikte rol aldığı meslektaşı Halit Ergenç ile nikah masasına oturdu.
Ünlü çift, ilk oğulları Ali'yi 2010'da kucaklarına aldı. 2020'de Han'ı, 2021'de ise kızı Leyla'yı kucağına alan Bergüzar Korel, hamilelik süreçlerinde yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettirdi.
Ünlü şarkıcı çocuklarının odasını çekerken İbrahim Tatlıses'in Yorgun şarkısını arka plana ekleyerek takipçilerini gülümsetti.