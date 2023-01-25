95. Akademi Oscar ödül töreni ne zaman düzenlenecek? OSCAR ADAYLARI LİSTESİ 2023! En iyi film, kadın-erkek oyuncu, yönetmen...

Bu yıl Oscar Ödülleri'nin 95'incisi düzenlenecek. Akademi Ödülleri olarak da bilinen Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi'nin verdiği Oscar Ödülleri'nin bu yılki adayları da açıklandı. Adaylıklar arasında en çok dikkat çeken Film tam 11 dalda aday gösterilen Everything Everywhere All At Once olurken, onu 9'ar adaylıkla The Banshees of Inisherin ve All Quiet on the Western Front izledi. İşte Oscar adayları 2023 LİSTESİ.