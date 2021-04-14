RAMAZAN İMSAKİYE
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Yarım Elma’nın Yonca’sı Janset Paçal’ın son haline bakın! Görenler hayrete düştü

90'lı yıllarda fırtınalar estiren Janset Paçal'ın değişimi olay oldu! 1996 senesinde Atv ekranlarında yayınlanan, Okan Bayülgen'in sunuculuğunu üstlendiği "Televizyon Çocuğu" adlı programla adını duyurmuştu Janset Paçal. Kısa sürede şöhrete kavuşan ve Yarım Elma dizisiyle hafızalara kazınan Janset Paçal, televizyon dünyasının vazgeçilmez isimlerindendi. Ancak ünlü oyuncu, kariyerinin ilerleyen dönemlerinde televizyon ekranlarına ara vererek tiyatroya ağırlık verdi. Tiyatro sahnelerinin tozunu attıran oyuncunun son hali ise sosyal medyada gündem oldu. Sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken Janset Paçal'a yıllar acımadı! İşte başta Janset Paçal olmak üzere ünlü isimlerin eski ve yeni halleri...

14.04.2021 09:44 - Son Güncelleme: 14.04.2021 09:49
Yarım Elma’nın Yonca’sı Janset Paçal’ın son haline bakın! Görenler hayrete düştü

90'lı yıllara damga vuran Janset Paçal, Günay Karacaoğlu ile başrolünü paylaştığı Yarım Elma dizisiyle geniş bir hayran kitlesine ulaştı. Ayrılsak Da Beraberiz dizisiyle de gönüllere taht kuran Janset Paçal, birçok tv dizisinde rol aldıktan sonra televizyon ekranlarına veda etti.

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Yarım Elma’nın Yonca’sı Janset Paçal’ın son haline bakın! Görenler hayrete düştü

Ancak uzun süredir ekranlarda uzak olmayı tercih eden oyuncu, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla sevenleriyle etkileşim kurmaya devam ediyor. Daha çok tiyatro sahnelerinde gördüğümüz Paçal'ın son hali ise çok konuşuluyor. İşte başta Janset Paçal olmak üzere ünlü isimlerin eski ve yeni halleri…

Yarım Elma’nın Yonca’sı Janset Paçal’ın son haline bakın! Görenler hayrete düştü

FAHRİYE EVCEN

Yarım Elma’nın Yonca’sı Janset Paçal’ın son haline bakın! Görenler hayrete düştü

JANSET PAÇAL

Yarım Elma’nın Yonca’sı Janset Paçal’ın son haline bakın! Görenler hayrete düştü