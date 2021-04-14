Yarım Elma’nın Yonca’sı Janset Paçal’ın son haline bakın! Görenler hayrete düştü
90'lı yıllarda fırtınalar estiren Janset Paçal'ın değişimi olay oldu! 1996 senesinde Atv ekranlarında yayınlanan, Okan Bayülgen'in sunuculuğunu üstlendiği "Televizyon Çocuğu" adlı programla adını duyurmuştu Janset Paçal. Kısa sürede şöhrete kavuşan ve Yarım Elma dizisiyle hafızalara kazınan Janset Paçal, televizyon dünyasının vazgeçilmez isimlerindendi. Ancak ünlü oyuncu, kariyerinin ilerleyen dönemlerinde televizyon ekranlarına ara vererek tiyatroya ağırlık verdi. Tiyatro sahnelerinin tozunu attıran oyuncunun son hali ise sosyal medyada gündem oldu. Sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken Janset Paçal'a yıllar acımadı! İşte başta Janset Paçal olmak üzere ünlü isimlerin eski ve yeni halleri...
14.04.2021 09:44
- Son Güncelleme: 14.04.2021 09:49