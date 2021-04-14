Yarım Elma’nın Yonca’sı Janset Paçal’ın son haline bakın! Görenler hayrete düştü

Ancak uzun süredir ekranlarda uzak olmayı tercih eden oyuncu, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla sevenleriyle etkileşim kurmaya devam ediyor. Daha çok tiyatro sahnelerinde gördüğümüz Paçal'ın son hali ise çok konuşuluyor. İşte başta Janset Paçal olmak üzere ünlü isimlerin eski ve yeni halleri…