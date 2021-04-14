Hande Erçel olaylı milyonluk süper lüks evinin dekorasyonunu işte böyle yaptırdı! Gizlilik sözleşmesi imzalatmıştı ama…
Özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla magazin gündeminden düşmeyen Hande Erçel şimdi ise evinin dekorasyonuyla çok konuşuldu. Geçen aylarda 2 katlı lüks bir villa satın alarak kiracı olmaktan kurtulan Erçel, bunun için servet ödedi. Murat Dalkılıç ile ilişkilerini sonlandırdıktan sonra Ulus'ta 6 bin liraya kiraya çıkan Erçel, kesenin ağzını açarak 10 milyon TL'ye Beykoz'da bir villa aldı. Ancak villa için servet ödeyen oyuncu, evinin dekorasyonunu neredeyse bedavaya getirdi! Mutfaktan zemine kadar birçok firmayı etiketleyerek Instagram'ın kaymağını yiyen Hande Erçel, evinin güvenlik sistemini de son teknolojiye uygun kurdurdu. Hande Erçel'in bu hamlesinin ardından mimarlık şirketiyle yaptığı gizlilik sözleşmesi tekrar gündeme geldi.
14.04.2021 10:40
- Son Güncelleme: 14.04.2021 10:40
Son dönemin en popüler isimleri arasında yer alan Hande Erçel, rol aldığı dizi ve reklam projeleriyle astronomik bir kazanç elde etti. Ekim 2020'de Türk bir giyim markasının reklam yüzü olan oyuncu, firmayla 1 buçuk milyon TL'ye el sıkıştı.
Erçel'in geçen günlerde yayınlamaya başlayan diş macunu reklamında da 2 milyon TL aldığı öne sürüldü. Reklamların aranılan yüzü olan oyuncunun, yaptığı anlaşmalarla kazancı 6 milyon TL'ye yaklaştı.
Kerem Bürsin ile başrolü paylaştığı diziden ise bölüm başı 60 bin TL aldığı konuşulan oyuncu, gayrimenkule yatırım yaptı. Erçel, tüm kazancını Beykoz'daki 10 milyon TL'lik villaya yatırarak ev sahibi oldu.
Takvim Gazetesi'nin haberine göre; Beykoz Konakları'nda 485 metrekarelik bir villa satın alarak kiracı olmaktan kurtulan Hande Erçel, dekorasyon konusunda ise sosyal medyanın kaymağını yedi.
Instagram'da 20.6 milyon takipçi sayısına ulaşan oyuncu, baştan aşağıya yenilediği evinin dekorasyonunu mutfaktan zemine kadar birçok firmayı etiketleyerek neredeyse bedavaya getirdi.