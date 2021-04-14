Hande Erçel olaylı milyonluk süper lüks evinin dekorasyonunu işte böyle yaptırdı! Gizlilik sözleşmesi imzalatmıştı ama…

Özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla magazin gündeminden düşmeyen Hande Erçel şimdi ise evinin dekorasyonuyla çok konuşuldu. Geçen aylarda 2 katlı lüks bir villa satın alarak kiracı olmaktan kurtulan Erçel, bunun için servet ödedi. Murat Dalkılıç ile ilişkilerini sonlandırdıktan sonra Ulus'ta 6 bin liraya kiraya çıkan Erçel, kesenin ağzını açarak 10 milyon TL'ye Beykoz'da bir villa aldı. Ancak villa için servet ödeyen oyuncu, evinin dekorasyonunu neredeyse bedavaya getirdi! Mutfaktan zemine kadar birçok firmayı etiketleyerek Instagram'ın kaymağını yiyen Hande Erçel, evinin güvenlik sistemini de son teknolojiye uygun kurdurdu. Hande Erçel'in bu hamlesinin ardından mimarlık şirketiyle yaptığı gizlilik sözleşmesi tekrar gündeme geldi.

14.04.2021 10:40 - Son Güncelleme: 14.04.2021 10:40 BU GALERİYİ PAYLAŞ





