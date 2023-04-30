7 yıllık evliliğe ihanet gölgesi! Neslihan Atagül sosyal medyadaki suskunluğunu bozdu! Eşi Kadir Doğulu ifşa olmuştu! İmam nikahı iddiası...
Kadir Doğulu, geçen günlerde İzmir'de farklı kadınlarla sarmaş dolaş görüntülenmiş ve magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Magazin kulisleri ardı ardına gelen iddialarla sarsılmıştı. Doğulu 'ihanet' ve 'imam nikahı' iddialarını kesin bir dille yalanlarken gözler eşi Neslihan Atagül'e çevrilmişti. Boşanacakları konuşulan ikili, el ele görüntülenerek herkesi şaşkına çevirmişti. Uzun bir süre sessiz kalan Neslihan Atagül, sosyal medyadaki suskunluğunu bozdu. İşte detaylar...
Kadir Doğulu'nun geçtiğimiz günlerde farklı kadınlarla dans ettiği görüntüler gündeme bomba gibi düştü. Sosyal medyada hızla yayılan videonun yankıları sürerken çiftin boşanıp boşanmayacağı merak konusu oldu.
Kadir Doğulu'nun resmi olarak evli olduğu Neslihan Atagül dışında adeta harem kurduğu söylentileri ortalığı karıştırdı.
Kadir Doğulu hakkında 2. Sayfa'da şunlar söylendi: "O gece Çeşme'de bir mekanda eğleniyorlar. Şimdi bir arkadaşımız mesaj attı. Kadir Doğulu ile bir süredir ismi aşk dedikodularına karışan S. de o gece oradaymış. Hatta aynı evde yaşıyorlarmış. İmam nikahı yaptıkları da söyleniyor. Neslihan Atagül ile evli, yanında S. var ve iddiaya göre imam nikahlı"
"NESLİHAN'IN HER ŞEYDEN HABERİ VAR"
"Yine bir iddiaya göre Neslihan da bu ilişkiden haberdar. Kadir orada başka iki kadınla yakınlaşıyor. Hatta bir tanesi ile daha da ileriye gidiyor. Bu nasıl bir cesaret! Bu artık cesaretin ötesinde! Duymuyor muyuz; kadın kocasının yaşadığı ilişkilerden haberdar ve bunları kabul ediyor. Böyle ilişkiler var.