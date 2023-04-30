7 yıllık evliliğe ihanet gölgesi! Neslihan Atagül sosyal medyadaki suskunluğunu bozdu! Eşi Kadir Doğulu ifşa olmuştu! İmam nikahı iddiası...

"NESLİHAN'IN HER ŞEYDEN HABERİ VAR"

"Yine bir iddiaya göre Neslihan da bu ilişkiden haberdar. Kadir orada başka iki kadınla yakınlaşıyor. Hatta bir tanesi ile daha da ileriye gidiyor. Bu nasıl bir cesaret! Bu artık cesaretin ötesinde! Duymuyor muyuz; kadın kocasının yaşadığı ilişkilerden haberdar ve bunları kabul ediyor. Böyle ilişkiler var.