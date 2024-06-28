Yargı'nın Yekta'sı bakın nereli çıktı! 62 yaşındaki Uğur Polat'ın memleketi meğer... Duyanın ağzı açık kalıyor!

Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz'in başrollerinde yer aldığı dizide, Uğur Polat'ın Yekta Tilman performansı ve memleketi merak uyandırıyor. Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz'in başrollerinde yer aldığı dizi, hukuk dünyasında yaşanan entrikaları ve olayları konu alıyor. İzleyiciler, bu iki güçlü ismin performanslarıyla büyülenirken, dizinin dikkat çeken bir diğer oyuncusu Uğur Polat, Yekta Tilman karakteriyle adeta parlıyor. Uğur Polat'ın başarılı performansı ve memleketi hakkındaki detaylar ise izleyiciler tarafından büyük bir merakla araştırılıyor.