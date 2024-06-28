Yargı'nın Yekta'sı bakın nereli çıktı! 62 yaşındaki Uğur Polat'ın memleketi meğer... Duyanın ağzı açık kalıyor!

Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz'in başrollerinde yer aldığı dizide, Uğur Polat'ın Yekta Tilman performansı ve memleketi merak uyandırıyor. Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz'in başrollerinde yer aldığı dizi, hukuk dünyasında yaşanan entrikaları ve olayları konu alıyor. İzleyiciler, bu iki güçlü ismin performanslarıyla büyülenirken, dizinin dikkat çeken bir diğer oyuncusu Uğur Polat, Yekta Tilman karakteriyle adeta parlıyor. Uğur Polat'ın başarılı performansı ve memleketi hakkındaki detaylar ise izleyiciler tarafından büyük bir merakla araştırılıyor.
Ay Yapım imzalı, yönetmenliğini Ali Bilgin'in üstlendiği, senaryosunu Sema Ergenekon'un kaleme aldığı, ilk bölümü 19 Eylül 2021 tarihinde yayınlanan dram, aksiyon, psikolojik gerilim, polisiye ve suç türündeki dizi "Yargı"da Yekta Tilman karakterini canlandıran Uğur Polat'ın hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.
UĞUR POLAT KİMDİR?
Yargı'nın Yekta'sı Uğur Polat, 1 Ocak 1961 tarihinde doğdu. 1978 yılında Ankara Sanat Tiyatrosu'na katıldı. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümünde eğitim gördü.
16 yıldır Devlet Tiyatrosu'nda ve 30 tiyatro eserinde rol aldı. 1996 yılında İsmet Küntay Tiyatro Ödülü'nü aldı. Çevirdiği birçok sinema filmlerinde de ödüllere layık görüldü.