Hadise'nin fit kalma sırrı ortaya çıktı! Günden güne eriyen Hadise öyle bir karışım yapıyor ki metabolizması makine gibi çalışıyor

Türkiye'nin en popüler şarkıcılarından Hadise, son zamanlarda verdiği kilolarla dikkat çekerken uyguladığı diyet çok merak edildi. Günde iki öğün yemek yiyen Hadise'nin fit kalma sırrı ortaya çıktı. Öyle bir karışım yapıyor ki, metabolizması makine gibi çalışıyor. İşte Hadise'nin fit kalma sırrı