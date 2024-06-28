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Hadise'nin fit kalma sırrı ortaya çıktı! Günden güne eriyen Hadise öyle bir karışım yapıyor ki metabolizması makine gibi çalışıyor

Türkiye'nin en popüler şarkıcılarından Hadise, son zamanlarda verdiği kilolarla dikkat çekerken uyguladığı diyet çok merak edildi. Günde iki öğün yemek yiyen Hadise'nin fit kalma sırrı ortaya çıktı. Öyle bir karışım yapıyor ki, metabolizması makine gibi çalışıyor. İşte Hadise'nin fit kalma sırrı

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Giriş Tarihi 28 Haziran 2024, 09:26 Güncelleme 28 Haziran 2024, 09:39
Hadise’nin fit kalma sırrı ortaya çıktı! Günden güne eriyen Hadise öyle bir karışım yapıyor ki metabolizması makine gibi çalışıyor 1

Pop müzik ve dans deyince akla gelen ilk isimlerden olan Hadise'nin 2022'den bu yana bir diyetisyenden destek aldığı öğrenildi.

Hadise’nin fit kalma sırrı ortaya çıktı! Günden güne eriyen Hadise öyle bir karışım yapıyor ki metabolizması makine gibi çalışıyor 2

Şu sıralarda Avusturya'daki detoks kampında olan Hadise'nin son zamanlarda verdiği kilolar dikkat çekerken yaptığı diyet de araştırılmaya başlandı.

Hadise’nin fit kalma sırrı ortaya çıktı! Günden güne eriyen Hadise öyle bir karışım yapıyor ki metabolizması makine gibi çalışıyor 3

GÜNDE 2 ÖĞÜN!
Diyetisyeninin sözünden bir an bile çıkmayan Hadise aralıklı oruç gibi 2 öğün besleniyor, akşam 7'den sonra ise hiçbir şey yemiyor.

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