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Müge Anlı'nın dostuydu! İlker Ayrık’ın yeni mesleği şoke etti! Şöhret hayatını bırakıp İstanbul'un göbeğinde bakın ne yapıyor...

Yıllarca ekranlarda sunuculuk ve oyunculuk yaparak geniş bir hayran kitlesi edinen İlker Ayrık, şöhret dolu hayatını geride bırakıp bambaşka bir alana yönelmesiyle herkesi şaşırttı. Müge Anlı'nın sıkı dostu olan ünlü sunucu ve oyuncu, kariyerinde radikal bir değişiklik yaparak İstanbul'un kalbinde yeni bir işe girişti.

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Giriş Tarihi 27 Haziran 2024, 21:46 Güncelleme 27 Haziran 2024, 22:06
Müge Anlı’nın dostuydu! İlker Ayrık’ın yeni mesleği şoke etti! Şöhret hayatını bırakıp İstanbul’un göbeğinde bakın ne yapıyor... 1

Yıllarca ekranlarda sunuculuk ve oyunculuk yaparak geniş bir hayran kitlesi edinen İlker Ayrık, şöhret dolu hayatını geride bırakıp bambaşka bir alana yönelmesiyle herkesi şaşırttı. Müge Anlı'nın sıkı dostu olan ünlü sunucu ve oyuncu, kariyerinde radikal bir değişiklik yaparak İstanbul'un kalbinde yeni bir işe girişti...

Müge Anlı’nın dostuydu! İlker Ayrık’ın yeni mesleği şoke etti! Şöhret hayatını bırakıp İstanbul’un göbeğinde bakın ne yapıyor... 2

Ben Bilmem Eşim Bilir, Seksenler gibi yapımlarda yıllarca ekranlarda boy gösteren sevilen isim İlker Ayrık, uzun süredir ortalıklarda görünmüyor.

Müge Anlı’nın dostuydu! İlker Ayrık’ın yeni mesleği şoke etti! Şöhret hayatını bırakıp İstanbul’un göbeğinde bakın ne yapıyor... 3

Çünkü Müge Anlı'nın yakın arkadaşı İlker Ayrık'ın artık yepyeni bir hayatı var.

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