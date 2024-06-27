Müge Anlı'nın dostuydu! İlker Ayrık’ın yeni mesleği şoke etti! Şöhret hayatını bırakıp İstanbul'un göbeğinde bakın ne yapıyor...

Yıllarca ekranlarda sunuculuk ve oyunculuk yaparak geniş bir hayran kitlesi edinen İlker Ayrık, şöhret dolu hayatını geride bırakıp bambaşka bir alana yönelmesiyle herkesi şaşırttı. Müge Anlı'nın sıkı dostu olan ünlü sunucu ve oyuncu, kariyerinde radikal bir değişiklik yaparak İstanbul'un kalbinde yeni bir işe girişti.