Hadise'den deprem bölgesine anlamlı ziyaret! 7.7'lik depremin ardından asrın felaketinin yaşandığı o bölgede çocukların yüzünü gülümsetecek
Hadise'den deprem bölgesine anlamlı ziyaret! 7.7'lik depremin ardından asrın felaketinin yaşandığı o bölgede çocukların yüzünü gülümsetecek. Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve ürkiye'yi yasa boğan depremin ardından ünlülerden peş peşe yardımlar geliyor. Hadise de o ünlüler arasında. Çocukları çok seven ünlü şarkıcı Hadise'nin yaptığı bağışın yanısıra enkaz kaldırma çalışmalarının ardından bölgeye gideceği öğrenildi.
10.02.2023 15:28 - Son Güncelleme: 10.02.2023 15:28
Hadise'den deprem bölgesine anlamlı ziyaret! 7.7'lik depremin ardından asrın felaketinin yaşandığı o bölgede çocukların yüzünü bir nebze de olsa gülümsetecek...
Şarkıcı Hadise, Kahramanmaraş'ta meydana gelen Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da yıkıcı etkiye sebep olan deprem ile ilgili paylaşım yaptı.
Türkiye'yi yasa boğan depremin ardından Hadise'nin enkaz çalışmaları biter bitmez bölgeye gideceği iddia edildi. İddiaya göre ünlü şarkıcı çocuklarla birlikte bölgede vakit geçirecek.
Ayrıca 500 bin TL bağışta bulunan Hadise'nin çocuklarla bir aya geldiğinde bir bağışta daha bulunacağı öğrenildi.