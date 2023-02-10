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Haberler Magazin Hadise'den deprem bölgesine anlamlı ziyaret! 7.7'lik depremin ardından asrın felaketinin yaşandığı o bölgede çocukların yüzünü gülümsetecek

Hadise'den deprem bölgesine anlamlı ziyaret! 7.7'lik depremin ardından asrın felaketinin yaşandığı o bölgede çocukların yüzünü gülümsetecek

Hadise'den deprem bölgesine anlamlı ziyaret! 7.7'lik depremin ardından asrın felaketinin yaşandığı o bölgede çocukların yüzünü gülümsetecek. Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve ürkiye'yi yasa boğan depremin ardından ünlülerden peş peşe yardımlar geliyor. Hadise de o ünlüler arasında. Çocukları çok seven ünlü şarkıcı Hadise'nin yaptığı bağışın yanısıra enkaz kaldırma çalışmalarının ardından bölgeye gideceği öğrenildi.

10.02.2023 15:28 - Son Güncelleme: 10.02.2023 15:28
Hadise’den deprem bölgesine anlamlı ziyaret! 7.7’lik depremin ardından asrın felaketinin yaşandığı o bölgede çocukların yüzünü gülümsetecek

Hadise'den deprem bölgesine anlamlı ziyaret! 7.7'lik depremin ardından asrın felaketinin yaşandığı o bölgede çocukların yüzünü bir nebze de olsa gülümsetecek...

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Hadise’den deprem bölgesine anlamlı ziyaret! 7.7’lik depremin ardından asrın felaketinin yaşandığı o bölgede çocukların yüzünü gülümsetecek

Şarkıcı Hadise, Kahramanmaraş'ta meydana gelen Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da yıkıcı etkiye sebep olan deprem ile ilgili paylaşım yaptı.

Hadise’den deprem bölgesine anlamlı ziyaret! 7.7’lik depremin ardından asrın felaketinin yaşandığı o bölgede çocukların yüzünü gülümsetecek

Ünlü şarkıcı Hadise, ''Ölümle savaşan çocuklar, bebekler, anneler, babalar, aileler... Yıkılıp giden hayaller, hayatlar ve rüyalar... Uyumaktan, yemek yemekten dahi utanan bizler. Dayanması çok zor.'' dedi.

Hadise’den deprem bölgesine anlamlı ziyaret! 7.7’lik depremin ardından asrın felaketinin yaşandığı o bölgede çocukların yüzünü gülümsetecek

Türkiye'yi yasa boğan depremin ardından Hadise'nin enkaz çalışmaları biter bitmez bölgeye gideceği iddia edildi. İddiaya göre ünlü şarkıcı çocuklarla birlikte bölgede vakit geçirecek.

Hadise’den deprem bölgesine anlamlı ziyaret! 7.7’lik depremin ardından asrın felaketinin yaşandığı o bölgede çocukların yüzünü gülümsetecek

Ayrıca 500 bin TL bağışta bulunan Hadise'nin çocuklarla bir aya geldiğinde bir bağışta daha bulunacağı öğrenildi.

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