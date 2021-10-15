Yargı'nın Ilgaz'ı Kaan Urgancıoğlu'nun kardeşi de oyuncu çıktı karşılıklı oynadılar! Kaan'ın sarışın hali 'pes' dedirten benzerlik
Şu sıralar rol aldığı Yargı ve Aşk 101 dizileriyle gündeme gelen Kaan Urgancıoğlu'nun kardeşi Can Urgancıoğlu'yu görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Kariyeri boyunca pek çok dizi ve filmde rol alan yakışıklı oyuncu Kaan Urgancıoğlu'nun kardeşi ekranlara hiç uzak bir isim değil. Hatta Kaan ve Can Urgancıoğlu'nun bir dönem karşılıklı oynadığı ortaya çıktı. İşte başta Yargı'nın Ilgaz'ı Kaan Urgancıoğlu olmak üzere ünlülerin merak edilen kardeşleri...
15.10.2021 15:04
- Son Güncelleme: 15.10.2021 15:04
Kaan Urgancıoğlu, 8 Mayıs 1981'de Aydın'da doğdu. Baba tarafı İzmir, Tireli, anne tarafı Arap ve Arnavut kökenlidir. Rol aldığı dizilerdeki performansı ile beğeni toplayan Kaan Urgancıoğlu'nun kardeşi Can ile fotoğrafı sosyal medyada paylaşıldı.
"İKİZ GİBİLER"
Kaan Urgancıoğlu'nun kendisi kadar ünlü olmasa da izinden giden kardeşi Can Urgancıoğlu ile pozu gündem oldu. Abi kardeşin benzerlikleri için "İkiz gibiler" yorumları yapıldı.
Oyunculuk yolunda ilerleyen Can Urgancıoğlu, abisi ile birlikte 2015-2017 yılları arasında yayınlanan 'Kara Sevda' dizisinde rol almıştı. İşte başta Kaan Urgancıoğlu olmak üzere ünlülerin merak edilen kardeşleri.