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Haberler Magazin Yargı'nın Ilgaz'ı Kaan Urgancıoğlu'nun kardeşi de oyuncu çıktı karşılıklı oynadılar! Kaan'ın sarışın hali 'pes' dedirten benzerlik

Yargı'nın Ilgaz'ı Kaan Urgancıoğlu'nun kardeşi de oyuncu çıktı karşılıklı oynadılar! Kaan'ın sarışın hali 'pes' dedirten benzerlik

Şu sıralar rol aldığı Yargı ve Aşk 101 dizileriyle gündeme gelen Kaan Urgancıoğlu'nun kardeşi Can Urgancıoğlu'yu görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Kariyeri boyunca pek çok dizi ve filmde rol alan yakışıklı oyuncu Kaan Urgancıoğlu'nun kardeşi ekranlara hiç uzak bir isim değil. Hatta Kaan ve Can Urgancıoğlu'nun bir dönem karşılıklı oynadığı ortaya çıktı. İşte başta Yargı'nın Ilgaz'ı Kaan Urgancıoğlu olmak üzere ünlülerin merak edilen kardeşleri...

15.10.2021 15:04 - Son Güncelleme: 15.10.2021 15:04
Yargı’nın Ilgaz’ı Kaan Urgancıoğlu’nun kardeşi de oyuncu çıktı karşılıklı oynadılar! Kaan’ın sarışın hali ’pes’ dedirten benzerlik

Kaan Urgancıoğlu, 8 Mayıs 1981'de Aydın'da doğdu. Baba tarafı İzmir, Tireli, anne tarafı Arap ve Arnavut kökenlidir. Rol aldığı dizilerdeki performansı ile beğeni toplayan Kaan Urgancıoğlu'nun kardeşi Can ile fotoğrafı sosyal medyada paylaşıldı.

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Yargı’nın Ilgaz’ı Kaan Urgancıoğlu’nun kardeşi de oyuncu çıktı karşılıklı oynadılar! Kaan’ın sarışın hali ’pes’ dedirten benzerlik

"İKİZ GİBİLER"
Kaan Urgancıoğlu'nun kendisi kadar ünlü olmasa da izinden giden kardeşi Can Urgancıoğlu ile pozu gündem oldu. Abi kardeşin benzerlikleri için "İkiz gibiler" yorumları yapıldı.

Yargı’nın Ilgaz’ı Kaan Urgancıoğlu’nun kardeşi de oyuncu çıktı karşılıklı oynadılar! Kaan’ın sarışın hali ’pes’ dedirten benzerlik

Oyunculuk yolunda ilerleyen Can Urgancıoğlu, abisi ile birlikte 2015-2017 yılları arasında yayınlanan 'Kara Sevda' dizisinde rol almıştı. İşte başta Kaan Urgancıoğlu olmak üzere ünlülerin merak edilen kardeşleri.

Yargı’nın Ilgaz’ı Kaan Urgancıoğlu’nun kardeşi de oyuncu çıktı karşılıklı oynadılar! Kaan’ın sarışın hali ’pes’ dedirten benzerlik

KEREM BURSİN VE KARDEŞİ MELİS

Yargı’nın Ilgaz’ı Kaan Urgancıoğlu’nun kardeşi de oyuncu çıktı karşılıklı oynadılar! Kaan’ın sarışın hali ’pes’ dedirten benzerlik
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