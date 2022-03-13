Yargı'nın güzeller güzeli Ceylin'i Pınar Deniz ile Uraz Kaygılaroğlu'dan bomba haber! İkiliyi görenler yorum yağmuruna tuttu meğer...
Yargı'nın güzeller güzeli Ceylin'i Pınar Deniz ile Uraz Kaygılaroğlu'dan bomba haber! İkiliyi görenler yorum yağmuruna tuttu, Uraz ve Pınar sosyal medya gündemine bomba gibi düştü. Rol aldığı Yargı dizisnde canlandırdığı Avukat Ceylin karakteri ile milyonların sevgisini kazanan Pınar Deniz'in yeni partnerinin Uraz Kaygılaroğlu olacağı yönündeki iddialar kısa sürede gündemde yerini alırken, ünlü oyuncuları birbirine yakıştıranlar da oldu yakıştırmayanlar da...
13.03.2022 15:58 - Son Güncelleme: 13.03.2022 16:03
Yargı'nın güzeller güzeli Ceylin'i Pınar Deniz ile Uraz Kaygılaroğlu'dan bomba haber! İkiliyi görenler yorum yağmuruna tuttu...
Star ismiyle ekranlara gelecek yeni dizinin başrol oyuncularının Uraz Kaygılarlıoğlu ve Pınar Deniz olduğu ortaya çıktı. Polis ve ünlü bir kadın arasında geçecek Star Dizisi hangi platformda yayınlanacak bilinmiyor.