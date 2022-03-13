Kerem Bürsin'den ayrılan Hande Erçel o isimle aşk mı yaşıyor? Görüntüleri ortaya çıkmıştı yakın çevresine bakın neler söyledi...
Kerem Bürsin'den ayrılan Hande Erçel'in yeni bir aşka yelken açtığı iddiası gündeme bomba gibi düştü. Peki, Hande o isimle aşk mı yaşıyor? Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in geçtiğimiz aylarda ayrıldıkları iddia edilmişti. Çıkan bu iddiaların ardından sessizliğini koruyan çiftten Hande Erçel, Kerem Bürsin'i Instagram'dan silmişti. Şimdi ise Hande Erçel'in yeni bir aşka yelken açtığı iddiası kulislerde yer alıyor. Önceki gün görüntüleri ortaya çıkmıştı, Hande yakın çevresine sürpriz isimle ilgili bakın neler söyledi...
13.03.2022 16:27 - Son Güncelleme: 13.03.2022 16:27
Kerem Bürsin'den ayrılan Hande Erçel o isimle aşk mı yaşıyor? Görüntüleri ortaya çıkmıştı yakın çevresine bakın neler söyledi...
Kerem Bürsin ile ayrılan Hande Erçel'in, marka yüzü olduğu Atasay'ın Genel Müdürü Atasay Kamer ile aşk yaşadığı öne sürülmüştü.
Hande Erçel'in Kerem Bürsin ile ilişkisini bitirip bu kadar hızlı yeni bir aşka yelken açacağına kimse inanmadı.
Çıkan bu iddiaların ardından Hande Erçel'in yakın çevresine, "Kimseyle aşk yaşamıyorum. Kafamı dinleyeceğim bir süre" dediği öğrenildi.
"İSTEMEDEN AYRILDILAR"
Hande Erçel ile Kerem Bürsin'in ayrılık nedeni ortaya çıktı meğer Kerem ne yapsa olmamış...