Ahu Tuğba'nın havuz paylaşımına Yeşilçam güzeli Bahar Öztan'dan alevli yorum! 66 yaşındaki Ahu'ya bakın ortalığı salladı gören bir daha baktı
Ahu Tuğba'nın havuz paylaşımına Yeşilçam güzeli Bahar Öztan'dan alevli yorum! 66 yaşındaki Ahu'ya bakın ortalığı salladı gören bir daha baktı... Geçtiğimiz aylarda Meriç Erkan'ın değişimi ve yaptığı açıklama ile adından söz ettiren Ahu Tuğba, Instagram paylaşımıyla gündeme bomba gibi düştü. Bir dönem ekranların aranan ismi olan Bahar Öztan ile Ahu Tuğba kısa sürede gündem oldu. Bir çocuk annesi olan 66 yaşındaki Ahu Tuğba, kar pozlarına inat havuzdan paylaşım yapınca, Yeşilçam'ın gamzeli güzeli Bahar Öztan arkadaşını yorumsuz bırakmadı.
13.03.2022 15:28 - Son Güncelleme: 13.03.2022 15:34
Ahu Tuğba'nın havuz paylaşımına Yeşilçam güzel Bahar Öztan'dan alevli yorum! 66 yaşındaki Ahu'ya bakın ortalığı salladı gören bir daha baktı...
Polis olan kızı Anjelik Calvin ile pozlarını sık sık paylaşan oyuncu Ahu Tuğba son olarak kar pozlarına inat havuzdan paylaşım yaptı.
Ahu Tuğba'nın paylaşımına yorum yağdı. Yorum yapanlar arasında Yeşilçam'ın bir başka güzeli Bahar Öztan ilk sırada yerini aldı.