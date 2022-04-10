Yargı’nın Eren’i Uğur Aslan fena aşka geldi! “Can yoldaşım” dediği eşine bakın! Romantik paylaşımı sosyal medyayı salladı

Eşi Sema Ergenekon ile çektiği fotoğrafı takipçilerinin beğenisine sunan oyuncu, paylaşımına; "İyi ki doğdun can yarım, yol arkadaşım, sevdiğim. Bir ömrü taşlı taşsız yollarda, senle yürümek dileğiyle seni seviyorum" notunu düştü.