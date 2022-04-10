Yargı'nın Eren'i Uğur Aslan fena aşka geldi! “Can yoldaşım” dediği eşine bakın! Romantik paylaşımı sosyal medyayı salladı
Yargı'nın Eren'i Uğur Aslan fena aşka geldi! Başrollerini Pınar Deniz ile Kaan Urgancıoğlu'nun paylaştığı Yargı dizisinde Komiser Eren karakterini canlandıran Uğur Aslan, sosyal medya yaptığı son paylaşımla dikkat çekti. Daha önce 'Gümüş', 'Siyah Beyaz Aşk', 'Karadayı' gibi yapımlarda rol alan başarılı oyuncu, Yargı dizisinin senaristliğini üstlenen eşinin doğum gününe özel bir paylaşımda bulundu. Ünlü oyuncunun paylaşımı, kısa sürede gündem olarak yorum yağmuruna tutuldu. İşte Uğur Aslan'ın romantik paylaşımı ve güzel eşi...
10.04.2022 01:45 - Son Güncelleme: 10.04.2022 01:45
'Gümüş', 'Siyah Beyaz Aşk', 'Karadayı' gibi dizilerde rol alan Uğur Aslan son olarak Yargı dizisiyle izleyici karşısına çıktı.