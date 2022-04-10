RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Magazin Yargı'nın Eren'i Uğur Aslan fena aşka geldi! “Can yoldaşım” dediği eşine bakın! Romantik paylaşımı sosyal medyayı salladı

Yargı'nın Eren'i Uğur Aslan fena aşka geldi! “Can yoldaşım” dediği eşine bakın! Romantik paylaşımı sosyal medyayı salladı

Yargı'nın Eren'i Uğur Aslan fena aşka geldi! Başrollerini Pınar Deniz ile Kaan Urgancıoğlu'nun paylaştığı Yargı dizisinde Komiser Eren karakterini canlandıran Uğur Aslan, sosyal medya yaptığı son paylaşımla dikkat çekti. Daha önce 'Gümüş', 'Siyah Beyaz Aşk', 'Karadayı' gibi yapımlarda rol alan başarılı oyuncu, Yargı dizisinin senaristliğini üstlenen eşinin doğum gününe özel bir paylaşımda bulundu. Ünlü oyuncunun paylaşımı, kısa sürede gündem olarak yorum yağmuruna tutuldu. İşte Uğur Aslan'ın romantik paylaşımı ve güzel eşi...

10.04.2022 01:45 - Son Güncelleme: 10.04.2022 01:45
Yargı’nın Eren’i Uğur Aslan fena aşka geldi! “Can yoldaşım” dediği eşine bakın! Romantik paylaşımı sosyal medyayı salladı

'Gümüş', 'Siyah Beyaz Aşk', 'Karadayı' gibi dizilerde rol alan Uğur Aslan son olarak Yargı dizisiyle izleyici karşısına çıktı.

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Yargı’nın Eren’i Uğur Aslan fena aşka geldi! “Can yoldaşım” dediği eşine bakın! Romantik paylaşımı sosyal medyayı salladı

Dizide Komiser Eren karakterini canlandıran ünlü oyuncu, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla ise gündeme geldi.

Yargı’nın Eren’i Uğur Aslan fena aşka geldi! “Can yoldaşım” dediği eşine bakın! Romantik paylaşımı sosyal medyayı salladı

Aslan, 22 yıldır birlikte olduğu eşinin doğum gününü kutladı. Ünlü oyuncunun paylaşımı, kısa sürede gündem olarak yorum yağmuruna tutuldu.

Yargı’nın Eren’i Uğur Aslan fena aşka geldi! “Can yoldaşım” dediği eşine bakın! Romantik paylaşımı sosyal medyayı salladı

Eşi Sema Ergenekon ile çektiği fotoğrafı takipçilerinin beğenisine sunan oyuncu, paylaşımına; "İyi ki doğdun can yarım, yol arkadaşım, sevdiğim. Bir ömrü taşlı taşsız yollarda, senle yürümek dileğiyle seni seviyorum" notunu düştü.

Yargı’nın Eren’i Uğur Aslan fena aşka geldi! “Can yoldaşım” dediği eşine bakın! Romantik paylaşımı sosyal medyayı salladı

İşte başta Uğur Aslan'ın paylaşımı olmak üzere ünlü isimlerin eşleri ve sevgilileri...

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