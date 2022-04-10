RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Magazin Adı Sevgi'nin takıntılı Volkan’ı Mert Doğan biricik partneri Asya Kasap’la paylaştı! Sosyal medya yıkıldı gören dönüp bir daha baktı

Adı Sevgi'nin takıntılı Volkan’ı Mert Doğan biricik partneri Asya Kasap’la paylaştı! Sosyal medya yıkıldı gören dönüp bir daha baktı

Yunus Emre Yıldırımer, Gizem Güneş, Asya Kasap ve Mert Doğan'ın yer aldığı Atv'nin yeni dizisi Adı Sevgi izleyiciden büyük ilgi gördü. Başarılı kadrosu ve sürükleyici hikayesiyle beğeni toplayan dizide Volkan karakterini canlandıran Mert Doğan ise sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla gündeme geldi. Sosyal medyayı aktif kullanan Doğan, dizide Zeynep karakteriyle partnerini canlandıran Asya Kasap ile verdiği bir pozu Instagram hesabında yayınladı. Birlikte sete giden ikili verdikleri pozla sosyal medyayı salladı. İşte Mert Doğan'ın o paylaşımı...

10.04.2022 01:28 - Son Güncelleme: 10.04.2022 01:28
Adı Sevgi’nin takıntılı Volkan’ı Mert Doğan biricik partneri Asya Kasap’la paylaştı! Sosyal medya yıkıldı gören dönüp bir daha baktı

Atv ekranlarının sevilen dizisi Adı Sevgi, başarılı kadrosu ve sürükleyici hikayesiyle seyircisinden büyük ilgi gördü.

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Adı Sevgi’nin takıntılı Volkan’ı Mert Doğan biricik partneri Asya Kasap’la paylaştı! Sosyal medya yıkıldı gören dönüp bir daha baktı

Başrollerini Yunus Emre Yıldırımer, Gizem Güneş, Asya Kasap ile paylaştığı dizide Volkan karakterini canlandıran Mert Doğan ise sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla gündeme geldi.

Adı Sevgi’nin takıntılı Volkan’ı Mert Doğan biricik partneri Asya Kasap’la paylaştı! Sosyal medya yıkıldı gören dönüp bir daha baktı

Sosyal medyayı aktif kullanan Doğan, dizide Zeynep karakteriyle partnerini canlandıran Asya Kasap ile verdiği bir pozu Instagram hesabında yayınladı.

Adı Sevgi’nin takıntılı Volkan’ı Mert Doğan biricik partneri Asya Kasap’la paylaştı! Sosyal medya yıkıldı gören dönüp bir daha baktı

Birçok fan sayfası tarafından da yayınlanan fotoğraf, sosyal medyada hızla yayılarak gündem oldu.

Adı Sevgi’nin takıntılı Volkan’ı Mert Doğan biricik partneri Asya Kasap’la paylaştı! Sosyal medya yıkıldı gören dönüp bir daha baktı

Araç içinde sete giderken poz veren Mert Doğan ile Asya Kasap'ın paylaşımı, adeta sosyal medyayı salladı.

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