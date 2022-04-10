Adı Sevgi'nin takıntılı Volkan’ı Mert Doğan biricik partneri Asya Kasap’la paylaştı! Sosyal medya yıkıldı gören dönüp bir daha baktı
Yunus Emre Yıldırımer, Gizem Güneş, Asya Kasap ve Mert Doğan'ın yer aldığı Atv'nin yeni dizisi Adı Sevgi izleyiciden büyük ilgi gördü. Başarılı kadrosu ve sürükleyici hikayesiyle beğeni toplayan dizide Volkan karakterini canlandıran Mert Doğan ise sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla gündeme geldi. Sosyal medyayı aktif kullanan Doğan, dizide Zeynep karakteriyle partnerini canlandıran Asya Kasap ile verdiği bir pozu Instagram hesabında yayınladı. Birlikte sete giden ikili verdikleri pozla sosyal medyayı salladı. İşte Mert Doğan'ın o paylaşımı...
10.04.2022 01:28 - Son Güncelleme: 10.04.2022 01:28
Atv ekranlarının sevilen dizisi Adı Sevgi, başarılı kadrosu ve sürükleyici hikayesiyle seyircisinden büyük ilgi gördü.
Başrollerini Yunus Emre Yıldırımer, Gizem Güneş, Asya Kasap ile paylaştığı dizide Volkan karakterini canlandıran Mert Doğan ise sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla gündeme geldi.
Sosyal medyayı aktif kullanan Doğan, dizide Zeynep karakteriyle partnerini canlandıran Asya Kasap ile verdiği bir pozu Instagram hesabında yayınladı.
Araç içinde sete giderken poz veren Mert Doğan ile Asya Kasap'ın paylaşımı, adeta sosyal medyayı salladı.