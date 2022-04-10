Ebru Şallı tüp bebek tedavisi görürken iç çamaşırlarını mı kaybetti? O iddiaya yeniden anne olmak isteyen Ebru'dan yanıt geldi
Ebru Şallı tüp bebek tedavisi görürken iç çamaşırlarını mı kaybetti? 2020 yılında 'Ponçiğim' dediği 10 yaşındaki oğlu Pars'ı lenfoma nedeniyle kaybeden Ebru Şallı, yeniden anne olmak için düğmeye bastı. 45 yaşındaki Ebru Şallı, tüp bebek tedavisi için özel bir hastanenin kapısını çaldı. Geçtiğimiz günlerde boşanma iddiaları ile gündeme gelen Uğur Akkuş'la evliliği devam eden Ebru'ya önceki gün ilk transfer yapıldı. Şallı, heyecanlı bekleyişe başladı. Tedavi sırasında 'iç çamaşırlarını kaybetti' iddiası ile gündeme gelen Ebru Şallı Instagram'dan iddiaya yanıt verdi, böylece konuya açıklık getirmiş oldu.
10.04.2022 09:12 - Son Güncelleme: 10.04.2022 09:17
Ebru Şallı tüp bebek tedavisi görürken iç çamaşırlarını mı kaybetti? O iddiaya yeniden anne olmak isteyen Ebru'dan yanıt geldi...
Boşanacağı iddia edilen Uğur Akkuş'la evliliği dolu dizgin devam eden Şallı, tüp bebek yapmak için kolları sıvadı.
Evlat acısının ağır bir yük olduğunu söyleyen ve hayatına bir şekilde devam etmeye çalıştığını ifade eden Şallı, yaşadığı zorlu süreçte bir an olsun kendisini yalnız bırakmayan eşi Uğur Akkuş'la ailesini genişletmeye karar verdi.