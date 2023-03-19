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Haberler Magazin Yargı'nın Eren komiseri Uğur Aslan yürek dağladı! Asrın felaketinde ailesinin yarısını kaybetmişti tek tek paylaştı görenler: "Allah sabır versin"

Yargı'nın Eren komiseri Uğur Aslan yürek dağladı! Asrın felaketinde ailesinin yarısını kaybetmişti tek tek paylaştı görenler: "Allah sabır versin"

Yargı'nın Eren komiseri Uğur Aslan yürek dağladı! Asrın felaketinde ailesinin yarısını kaybetmişti tek tek paylaştı o kareleri görenler, "Allah sabır versin" yorumları yaptı.Yargı'da Komiser Eren karakterine hayat veren Uğur Aslan, Hatay depreminde hayatını kaybeden ailesinin fotoğrafını 'Çok zor çok' sözleriyle paylaştı. 3 çocuk babası oyuncunun paylaşımlarının ardından Uğur Aslan'ın memleketi merak konusu oldu.

19.03.2023 13:07 - Son Güncelleme: 19.03.2023 13:07
Yargı’nın Eren komiseri Uğur Aslan yürek dağladı! Asrın felaketinde ailesinin yarısını kaybetmişti tek tek paylaştı görenler: Allah sabır versin

Yargı'nın Eren komiseri Uğur Aslan yürek dağladı! Asrın felaketinde ailesinin yarısını kaybetmişti, tek tek fotoğraflarını paylaştı görenler, "Allah sabır versin" yorumları yaptı.

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Yargı’nın Eren komiseri Uğur Aslan yürek dağladı! Asrın felaketinde ailesinin yarısını kaybetmişti tek tek paylaştı görenler: Allah sabır versin

Yargı dizisinin senaristi olan Sema Ergenekon ile 24 yıldır evli olan Uğur Aslan diziside canlandırdığı Eren komiser karakteri ile dikkat çekiyor.

Yargı’nın Eren komiseri Uğur Aslan yürek dağladı! Asrın felaketinde ailesinin yarısını kaybetmişti tek tek paylaştı görenler: Allah sabır versin

3 evladı olan Sema Ergenekon ile Uğur Aslan Hatay depremiyle kahrolmuştu.

Yargı’nın Eren komiseri Uğur Aslan yürek dağladı! Asrın felaketinde ailesinin yarısını kaybetmişti tek tek paylaştı görenler: Allah sabır versin

Tüm Türkiye'yi yasa boğan asrın felaketi Uğur Aslan'ın ailesinin yarısını hayattan kopardı.

Yargı’nın Eren komiseri Uğur Aslan yürek dağladı! Asrın felaketinde ailesinin yarısını kaybetmişti tek tek paylaştı görenler: Allah sabır versin

Yargı'nın Komiser Eren'i Uğur Aslan kaybettiği yakınlarını sosyal medyadan paylaştı, ünlü oyuncunun acılı paylaşımı takipçilerini hüzne boğdu

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