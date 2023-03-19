Yalı Çapkını'nın Kazım Ağa'sı 'genç buluyorlar' dedi gerçek herkesi şaşkına çevirdi! Diren Polatoğulları meğer bakın kaç yaşındaymış...

Verdiği bir röportajda, "Beni ekran dışında görünce acayip şaşırıyorlar, yaşımı genç buluyorlar. Türkçeyi şivesiz konuşuyorum. Garipsiyorlar." diyen oyuncu Diren Polatoğulları'nın kaç yaşında olduğu merak konusu oldu.