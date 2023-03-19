Yalı Çapkını'nın Kazım Ağa'sı 'genç buluyorlar' dedi gerçek herkesi şaşkına çevirdi! Diren Polatoğulları meğer bakın kaç yaşındaymış
Yalı Çapkını'nın Kazım Ağa'sı 'genç buluyorlar' dedi gerçek herkesi şaşkına çevirdi! Diren Polatoğulları yaşıyla gündemde. Şivesi ve mimikleriyle sık sık adından söz ettiren oyuncu Diren Polatoğulları verdiği bir röportajda, "Yaşımı genç buluyorlar" açıklamasıyla gündeme geldi. Yalı Çapkını'nın Kazım Ağa'sı Diren Polatoğulları'nın yaşını öğrenenler şoke oldu.
19.03.2023 13:45 - Son Güncelleme: 19.03.2023 13:45
Yalı Çapkını'nın Kazım Ağa'sı 'genç buluyorlar' dedi gerçek herkesi şaşkına çevirdi! Diren Polatoğulları meğer bakın kaç yaşındaymış...
Verdiği bir röportajda, "Beni ekran dışında görünce acayip şaşırıyorlar, yaşımı genç buluyorlar. Türkçeyi şivesiz konuşuyorum. Garipsiyorlar." diyen oyuncu Diren Polatoğulları'nın kaç yaşında olduğu merak konusu oldu.
Gerçeği öğrenenler ise şaşkına döndü. İşte Diren Polatoğulları'nın yaşı başta olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin yaşları...