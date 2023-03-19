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Haberler Magazin Bir Küçük Gün Işığı'nın Güneş'ine ödül! 'Yılın En İyi Çocuk Oyuncusu' seçilen Azra Aksu'nun yaşı meğer bakın kaçmış...

Bir Küçük Gün Işığı'nın Güneş'ine ödül! 'Yılın En İyi Çocuk Oyuncusu' seçilen Azra Aksu'nun yaşı meğer bakın kaçmış...

Bir Küçük Gün Işığı'nın Güneş'ine ödül! 'Yılın En İyi Çocuk Oyuncusu' seçilen Azra Aksu'nun yaşı merak konusu oldu. Yapımını NGM'nin, yapımcılığını ise Nazlı Heptürk'ün üstlendiği Atv'nin beğeni ile izlenen dizisi Bir Küçük Gün Işığı'na anlamlı bir ödül geldi. Dizide Güneş karakterini canlandıran Azra Aksu, "Yılın En İyi Çocuk Oyuncusu" ödülünü aldı, kısa sürede gündem oldu.

19.03.2023 12:07 - Son Güncelleme: 19.03.2023 12:23
Bir Küçük Gün Işığı’nın Güneş’ine ödül! ’Yılın En İyi Çocuk Oyuncusu’ seçilen Azra Aksu’nun yaşı meğer bakın kaçmış...

Bir Küçük Gün Işığı'nın Güneş'ine ödül! 'Yılın En İyi Çocuk Oyuncusu' seçilen Azra Aksu'nun yaşı meğer bakın kaçmış...

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Bir Küçük Gün Işığı’nın Güneş’ine ödül! ’Yılın En İyi Çocuk Oyuncusu’ seçilen Azra Aksu’nun yaşı meğer bakın kaçmış...

90 Tıp Fakültesinin bir araya gelerek oluşturduğu Türk Tıp Öğrencileri Birliği, her yıl düzenlenen Tıp Öğrencileri Sempozyumu'nda 2023'ün enlerine de ödül verdi.

Bir Küçük Gün Işığı’nın Güneş’ine ödül! ’Yılın En İyi Çocuk Oyuncusu’ seçilen Azra Aksu’nun yaşı meğer bakın kaçmış...

Bu yıl 10.'su gerçekleştirilen törende, dizide yaşadığı psikolojik zorluklar nedeniyle konuşmayan Güneş'i başarı ile canlandıran Azra Aksu'ya Yılın En İyi Çocuk Oyuncusu ödülü verildi.

Bir Küçük Gün Işığı’nın Güneş’ine ödül! ’Yılın En İyi Çocuk Oyuncusu’ seçilen Azra Aksu’nun yaşı meğer bakın kaçmış...

Performansı ile ilk ödülünü alan Aksu, ödülü ile poz verirken başta yapımcı Nazlı Heptürk olmak üzere dizide emeği geçen herkese teşekkür etti.

Bir Küçük Gün Işığı’nın Güneş’ine ödül! ’Yılın En İyi Çocuk Oyuncusu’ seçilen Azra Aksu’nun yaşı meğer bakın kaçmış...

Senaryosunu Özgür Evren Heptürk'ün kaleme aldığı, yönetmenliğini Emre Kabakuşak'ın yaptığı Bir Küçük Gün Işığı heyecan dolu gelişmelerle her Pazartesi akşamı atv'de.

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