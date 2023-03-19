Bir Küçük Gün Işığı'nın Güneş'ine ödül! 'Yılın En İyi Çocuk Oyuncusu' seçilen Azra Aksu'nun yaşı meğer bakın kaçmış...
Bir Küçük Gün Işığı'nın Güneş'ine ödül! 'Yılın En İyi Çocuk Oyuncusu' seçilen Azra Aksu'nun yaşı merak konusu oldu. Yapımını NGM'nin, yapımcılığını ise Nazlı Heptürk'ün üstlendiği Atv'nin beğeni ile izlenen dizisi Bir Küçük Gün Işığı'na anlamlı bir ödül geldi. Dizide Güneş karakterini canlandıran Azra Aksu, "Yılın En İyi Çocuk Oyuncusu" ödülünü aldı, kısa sürede gündem oldu.
19.03.2023 12:07 - Son Güncelleme: 19.03.2023 12:23
Bir Küçük Gün Işığı'nın Güneş'ine ödül! 'Yılın En İyi Çocuk Oyuncusu' seçilen Azra Aksu'nun yaşı meğer bakın kaçmış...
Bu yıl 10.'su gerçekleştirilen törende, dizide yaşadığı psikolojik zorluklar nedeniyle konuşmayan Güneş'i başarı ile canlandıran Azra Aksu'ya Yılın En İyi Çocuk Oyuncusu ödülü verildi.
Senaryosunu Özgür Evren Heptürk'ün kaleme aldığı, yönetmenliğini Emre Kabakuşak'ın yaptığı Bir Küçük Gün Işığı heyecan dolu gelişmelerle her Pazartesi akşamı atv'de.