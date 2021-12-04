Vav TV İzle
Haberler Magazin Gönül Dağı'nın masum yüzlü Dilek'i bakın aslen nereliymiş! Gülsim Ali İlhan memleketiyle şaşırttı duyan inanamadı meğer o ülkede...

Gönül Dağı'nın masum yüzlü Dilek'i bakın aslen nereliymiş! Gülsim Ali İlhan memleketiyle şaşırttı duyan inanamadı meğer o ülkede...

Gönül Dağı'nın masum yüzlü Dilek'i bakın aslen nereliymiş! Başrolünü Berk Atan ile paylaştığı Gönül Dağı dizisinde Dilek karakterini canlandıran Gülsim Ali İlhan, oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de sık sık adından söz ettirdi. 1992 yılında dünyaya gelen oyuncunun hayatı da merak konusu oldu. Oyunculuk performansıyla beğeni toplayan İlhan hakkında araştırma yapanlar, en çok "Gülsim Ali İlhan nereli?" sorusunun yanıtını arattı. Ünlü oyuncunun memleketini duyanlar ise şaşkınlığını gizleyemedi. İşte Gülsim Ali İlhan'ın memleketi...

04.12.2021 23:56 - Son Güncelleme: 04.12.2021 23:56
Gönül Dağı’nın masum yüzlü Dilek’i bakın aslen nereliymiş! Gülsim Ali İlhan memleketiyle şaşırttı duyan inanamadı meğer o ülkede...

Gülsim Ali İlhan, Berk Atan ile başrolünü üstlendiği Gönül Dağı dizisiyle adını geniş kitlelere duyurdu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Gönül Dağı’nın masum yüzlü Dilek’i bakın aslen nereliymiş! Gülsim Ali İlhan memleketiyle şaşırttı duyan inanamadı meğer o ülkede...

Oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de sık sık adından söz ettiren oyuncunun hayatı da merak konusu oldu.

Gönül Dağı’nın masum yüzlü Dilek’i bakın aslen nereliymiş! Gülsim Ali İlhan memleketiyle şaşırttı duyan inanamadı meğer o ülkede...

Kendisinden 22 yaş büyük oyuncu Durul Bazan ile yaşadığı aşkla bir geçen aylarda gündem olan İlhan, şimdi ise memleketiyle çok konuşuldu.

Gönül Dağı’nın masum yüzlü Dilek’i bakın aslen nereliymiş! Gülsim Ali İlhan memleketiyle şaşırttı duyan inanamadı meğer o ülkede...

Ünlü oyuncunun aslen nereli olduğunu öğrenen hayranları şaşkınlığını gizleyemedi. İşte 1992 doğumlu Gülsim Ali İlhan başta olmak üzere ünlü isimlerin memleketleri...

Gönül Dağı’nın masum yüzlü Dilek’i bakın aslen nereliymiş! Gülsim Ali İlhan memleketiyle şaşırttı duyan inanamadı meğer o ülkede...

BURCU ÖZBERK

Eskişehir

SON DAKİKA