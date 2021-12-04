Kalp Yarası’nın güzeller güzeli Ayşe’si Yağmur Tanrısevsin kırmızılar içinde paylaştı! Yer yerinden oynadı bacak dekoltesiyle...
Kalp Yarası'nın güzeller güzeli Ayşe'si Yağmur Tanrısevsin kırmızılar içinde paylaştı! Başrollerini Gökhan Alkan ile paylaştığı, atv'nin sevilen dizisi Kalp Yarası'nda Ayşe karakterini canlandıran ünlü oyuncu Yağmur Tanrısevsin, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla ilgi odağı oldu. Kırmızı deri üstüyle objektif karşısına geçen Tanrısevsin, verdiği iddialı pozu Instagram sayfasında yayınladı. Bacak dekoltesiyle dikkat çeken ünlü oyuncu, güzelliğiyle bir kez daha kendine hayran bıraktı. İşte güzel oyuncu Yağmur Tanrısevsin'in sosyal medyayı sallayan o paylaşımı...
04.12.2021 23:07
- Son Güncelleme: 04.12.2021 23:07
Kalp Yarası'nda sergilediği başarılı oyunculuk performansıyla gönüllere taht kuran Yağmur Tanrısevsin, sosyal medya hesabında dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.