Yargı'nın Eren Komiser'i Uğur Arslan meğer eşiyle aynı dizideymiş haberimiz yok! Meğer 22 yıllık eşiyle birlikte...

Sevilen dizi Yargı, sosyal medyada gündem yaratmayı başarıyor. Başrollerinde Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun yer aldığı Yargı'da en çok dikkat çeken isimlerden biri de Eren Komiser karakterine hayat veren Uğur Arslan. Yargı sayesinde kariyerinin zirvesine çıkan Uğur Arslan hakkında araştırma yapanlar eşinin kim olduğunu ve de Yargı'da yer aldığını görünce inanamadı. İşte başta Uğur Arslan olmak üzere ünlülerin merak edilen eşleri ve sevgilileri.